Lemus propone trato a Los Alegres del Barranco

GUADALAJARA, Jal.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió a los integrantes del grupo musical Los Alegres del Barranco dar un mensaje positivo a los jóvenes de la entidad impartiendo conferencias, lo que podría tomarse en cuenta para reducir su condena en caso de ser encontrados culpables de cometer apología del delito durante cuatro conciertos en el estado.

"Yo no quiero que Los Alegres del Barranco estén en la cárcel o cosas por el estilo, de verdad no; yo lo que le pido, y lo hago públicamente, a Los Alegres del Barranco, en este caso que ha sido el más sonado, que hagan una intervención ciudadana, pública, gratuita en contra de la apología del delito. Ejemplos, que puedan ir a dar una conferencia a los jóvenes que están purgando alguna pena en el tutelar, para decirles que no es el camino por medio de los grupos delincuenciales como van a salir adelante", comentó el mandatario.

Señaló que también pueden hacer una canción o un concierto que ayude a los jóvenes dándoles un mensaje positivo, dándoles un mensaje que los invite a llevar una vida responsable, de trabajo y siempre ligada a la legalidad.

Lemus afirmó que, si la agrupación accede, esto podría tomarse en cuenta para reducir su castigo en caso de que los cuatro procesos abiertos en su contra por la presunta comisión de apología del delito concluyan con sentencias que los condenen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Si ellos tienen una conducta positiva hacia los jóvenes de Jalisco para invitarlos a seguir un camino de bien, claro que nosotros estaríamos en posibilidad de tener consideraciones y que ellos puedan estar acudiendo a sus conciertos a nivel nacional sin ningún tipo de restricción", dijo.