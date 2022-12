Ha*Ash agradece las lecciones aunque sean tristes

La tarde del cuatro de abril, Hanna y Ashley tenían previsto una presentación dentro de las oficinas de YouTube en San Bruno, California. Esa misma tarde, hubo un tiroteo en el lugar del que afortunadamente se salvaron al no llegar por motivos de su agenda.

En entrevista, las chicas de Ha*Ash lamentaron lo sucedido y agradecieron el seguir teniendo la oportunidad de llevar su música a otras partes del mundo.

"Creo que las noticias hoy en día son una alerta. Hoy en día estamos viendo que el mundo está sufriendo de falta de amor, hay muchas tragedias, es gente que tiene muchos vacíos y que los sacan en actos de violencia que nadie nos salva de eso. Lo único que yo puedo decir es que Hanna y yo todas las noches atendemos a gente especial que se nos acercan y que quieren un abrazo, conocernos y que podemos cambiarles la vida de alguna manera, eso es lo que tratamos de hacer", dijo Ashley al recordar lo sucedido.

Ambas concuerdan que por su parte buscan llevar un mensaje positivo a cualquier lugar al que se presentan.

"En nuestros conciertos nunca fomentamos odio, fomentamos amor, que vengas y la pases bien, creo que eso es lo único que nos queda de nosotros hacer y lo que le decimos a nuestros fans y a nuestra gente querida es que si estás en la calle, sonríele a alguien, tú no sabes si esa sonrisa va a hacer que esa persona no tome una mala decisión ese día", dijo, a lo que Hanna añadió: "O alguien que necesite ayuda, de repente acércate a tratar de ayudar y creo que en vez de quejarnos, ser responsables de las situaciones de violencia y así como el odio se contagia también el amor. Nadie se salva de un momento así y tratamos de agradecer todos los días que tenemos la oportunidad de tener vida y sacar lo positivo y aprovechar a los seres vivos que tienes junto a ti".

Ha*Ash, quienes regresaron la noche del miércoles al escenario del Auditorio Nacional con todas las localidades vendidas, agradecieron ese cariño por parte de sus fans y la oportunidad de viajar a otras partes del mundo para poner el nombre de México en alto.

"Con el disco pasado pensamos que no podíamos superar el resultado y este disco vino a superar todo tipo de expectativa y de reto. Tener la oportunidad de llevar la bandera de México a tantos países y que tuviéramos una respuesta tan buena, muchos llenos totales y ahora vamos por un tercer Auditorio Nacional 'sold out' Muy afortunadas de seguir llevando nuestras historias", expresó Hanna antes de pisar el escenario del coloso de Reforma.

Su hermana añadió que así como su música ha cambiado, también lo que han vivido y que ahora pueden compartir.

"Después de nuestro Primera Fila, conectamos mucho con esa etapa que estábamos viviendo y ahorita estamos viviendo otra etapa diferente, paradas en lugares diferentes, en relaciones diferentes y contar nuestras historias nuevas y saber que seguimos teniendo esa empatía con nuestros fans, se siente súper lindo", finalizaron.