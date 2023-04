Estas son las voces en español de "Super Mario Bros. La película"

A-AA+

Dirigida por Aaron James Horvath ("Teen Titans Go! to the movies") y Michael Jelenic, la historia retoma al personaje de "Mario", quien fue creado por Shigeru Miyamoto y a quien vimos por primera vez en 1981 como "Jumplerman" en el videojuego "Donkey Kong", para dos años después regresar junto a su hermano Luigi en el que sería el inicio de su franquicia con el videojuego "Mario Bros.".

Los personajes de Nintendo ya han llegado en dos ocasiones más a la pantalla, primero en un anime y luego en una -muy desastrosa- versión "live action" de 1993 titulada "Super Mario Bros.", por lo que para este gran regreso en animación, y con una base de fans tan enorme (recordemos que Mario es la mascota oficial de Nintendo), había una pregunta ¿Quiénes serán los elegidos para dar voz a los personajes?

En inglés el elenco incluye a Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Princesa Peach), Jack Black (Bower) y Keegan-Michael Key (Toad), mientras que en español el estudio encargado del doblaje optó por no recurrir a los llamados star talents sino enfocarse en actores especializados en doblaje y aquí te decimos quiénes son:

El papel principal como el fontanero de gorra roja, Mario, fue interpretado por Raúl Anaya, a quien hemos escuchado antes como la voz del Jefe Maestro (Master Chief) en la franquicia de videojuegos Halo, además de interpretar a Mantis en la franquicia de Kung Fu Panda.

El mejor hermano y gran aliado de Mario, Luigi, es interpretado en español por Roberto Salguero, quien también dobló la voz de Simu Liu en la película de Marvel "Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos". Recientemente, Salguero también dobló a Simu Liu en el trailer en español latino de la próxima película de Barbie por lo que podríamos verlo hacer su voz en toda la peli.

Ale Pilar es la actriz que español interpreta a la princesa Peach; a ella la hemos escuchado haciendo voces en diferentes animes como "Kotaro vive solo", "Dorohedoro", "Horimiya" y la serie "Evoluciones Pokémon", entre otros, mientras que el personaje del malvado Bower estuvo a cargo de "Héctor Estrada" quien ha hecho voces en series como "The Mandalorian" y "Hámster y Gretel".

Por último, de los personajes principales del filme está Toad, cuya voz en español la hace Miguel Ángel Ruiz, quien entre sus personajes más famosos es Panda de "Escandalosos" o Peter B. Parker en la cinta "Spider-Man un nuevo universo" e incluso Gonzo en "Muppet Babies".

Otros de los actores que aparecen en esta cinta son Mark Pokora como Donkey Kong, Roberto Carrillo como Kamek y Germán Fabregat como Cranky Kong, entre otros.

Ya sabiendo quiénes hacen las voces de los personajes, ¿vale la pena ver la cinta en español?: Sí, y mucho, pues cada uno logra transmitir la energía de los personajes que vemos en pantalla.