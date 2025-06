Haley Joel Osment evita juicio tras arresto por drogas

Haley Joel Osment compareció esta semana ante un juez en California, dos meses después de haber sido arrestado por intoxicación pública y posesión de drogas.

Durante la audiencia, celebrada este lunes, se determinó que el actor de 37 años no irá a juicio, al menos por ahora; y es que le concedieron la posibilidad de evitar cargos, siempre y cuando cumpla con una serie de condiciones.

Entre los requisitos se encuentra asistir, al menos, a tres reuniones semanales de Alcohólicos Anónimos por los próximos seis meses, además de participar llevar terapia psicológica dos veces por semana.

La decisión del tribunal no fue unánime. De acuerdo con información publicada por la revista "People", la fiscalía del condado de Mono se opuso a la solicitud debido a los antecedentes del actor, entre los que se encuentran conducir en estado de ebriedad y su comportamiento durante el reciente arresto, ya que no sólo se opuso a su detención sino que utilizó insultos raciales en contra de los oficiales.

El incidente ocurrió el pasado 8 de abril en una estación de esquí en Mammoth Lakes. En ese momento, el protagonista de "El Sexto sentido" fue detenido por intoxicación pública y posesión de droga.

Luego de que las imágenes del arresto se viralizaron, Osment ofreció una disculpa pública, en la que aseguró sentirse "horrorizado" por su comportamiento.

Asimismo, atribuyó su estado emocional a la pérdida de su casa durante los incendios forestales en Los Ángeles, ocurridos tres meses antes: "Eso no justifica el uso de esta palabra repugnante... lo que dije fue pura basura; he defraudado a la comunidad judía y me siento devastado", declaró.

De cumplir con las condiciones impuestas, el caso será cerrado sin antecedentes; de lo contrario, el proceso penal será reactivado. La próxima audiencia de seguimiento se llevará a cabo el 5 de enero de 2026.