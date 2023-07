Hari Nef, actriz trans que escribió una carta a Greta Gerwig

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Donde algunos vieron un filme superfluo, la actriz Hari Nef halló una conexión especial con lo que la muñeca Barbie representa en su vida. La película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling ha sorprendido en muchos aspectos.

Tras su estreno el pasado 20 de julio, numerosos han sido los detalles que han captado la atención de los espectadores, entre ellos el personaje de la Barbie Doctora, que fue interpretado por la actriz trans, Hari Nef.

Pero no se trató sólo de interpretar un papel en una de las películas más taquilleras del verano, Hari Nef expresó que guarda una conexión especial con Barbie, por lo que participar en el filme se convirtió en un propósito.

Meses antes del estreno, que pintó de rosa los cines y propagó la fiebre entre las marcas, la actriz trans publicó un extracto de una carta que envió a Margot Robbie y Greta Gerwig cuando se enteró que había sido selecciona para protagonizar a una de las Barbies de la película, pero pensó que su agenda no se ajustaría a la filmación.

"Así que le escribí a Greta y Margot una carta esencialmente suplicándoles ajustar un poco el horario", se lee en un tweet del pasado 4 de abril donde compartió un extracto de las letras que plasmó.

"Las políticas de la identidad y el cine no son mi combinación favorita, pero el nombre de Barbie se cierne sobre cada mujer estadounidense. Barbie es el estándar, ella es La chica, ciertamente es LA muñeca. Mis amigas transgénero y yo empezamos a llamarnos "Las Muñecas" hace un par de años. Una frase que se remonta al lenguaje de nuestras ancestras trans en los salones de baile. Vernos como las muñecas, quizás es un intento de ratificar nuestra feminidad. Sonreír, y burlarnos de los estándares a los que nos enfrentamos como mujeres.

Claro, es un chiste que solíamos gritar, pero debajo de la palabra muñeca está la figura de una mujer que no es del todo mujer, es reconocible como tal pero aún así falsa. "Muñeca" es una palabra problemática pero glamurosa. Ella es y no es, nos llamamos las "muñecas" frente a todo lo que sabemos que somos, nunca seremos, esperamos ser. Gritamos la palabra, porque la palabra importa y ninguna muñeca importa más que Barbie", se lee en el extracto.

Nacida en Filadelfia, Pensilvania en 1992, es una modelo, actriz y escritora estadounidense transgénero, hija de padres divorciados, quien hizo su debut como modelo en la pasarela de New York Fashion Week.

Asistió en la Universidad de Columbia en 2011 y se graduó en mayo de 2015. Ha escrito para Dazed, Vice, Original Plumbing y Blackbook.

Pero también tiene una destacada carrera en el mundo del cine; en 2018 participó en la cinta Assassination Nation, como Bex, mientras que en 2016 estuvo en Crush como Clare.

En la pantalla chica ha participado en Transparent (2015), You (2018), Camping (2018) y Room 104 (2020), entre otros programas.