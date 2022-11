Harry Styles cancela conciertos en EU

A-AA+

A pocas horas de que se llevara a cabo su concierto en Los Ángeles, Harry Styles tuvo que cancelarlo la noche del 4 de noviembre del 2022, debido a problemas de salud. Ahora el cantante anunció que sus próximas fechas también serán pospuestas.

El pasado 6 de octubre el intérprete de "As it was" también canceló en Chicago, según un comunicado del recinto, debido a que la banda presentó una repentina enfermedad de la que no se dieron detalles.

A través de sus redes sociales, el exintegrante de One Direction se disculpó con sus millones fans, quienes no podrán verlo en los próximos días (5, 6 y 7 de noviembre) como se planeaba en el Kia Foro, sin embargo, él mismo aseguró que los boletos serán válidos para los días 26,27 y 29 de enero del 2023.

"Lamento que esta noticia se acerque tanto a la hora del show, pero era mi más sincera esperanza poder tocar para ustedes esta noche. Sé que varios de ustedes han planeado viajes a Los Ángeles para ver el espectáculo y significa muchísimo para mí", escribió Harry en Instagram.

Styles detalló que está enfrentando una gripa que le ha impedido cantar y, a pesar de sus esfuerzos por recuperarse, no ha conseguido presentarse frente a las más de 17 mil personas que tiene como capacidad el foro.

"Hacia el final del espectáculo el miércoles comencé a sentirme mal y he estado en cama con gripe desde entonces. He estado haciendo todo lo posible para poder cantar esta noche, pero ahora estoy tan devastado que simplemente no es posible", contó.

"Hasta hace muy poco no he tenido que posponer un concierto por enfermedad en los 12 años que llevo de gira. Lamento mucho hacerlo y si hubiera alguna forma de que pudiera hacer el programa, lo haría", agregó.

Sus próximas fechas programadas, las cuales aseguró que seguirán en pie son del 9 de noviembre en el mismo recinto, por lo que algunos de sus seguidores ya están vendiendo los boletos en Twitter.

La gira llamada "Love in tour" también tiene fechas programada en países como España, Italia y Francia.