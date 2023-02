Harry Styles dedica premio a One Direction

CIUDAD DE MÉXICO.- Harry Styles, que ganó el máximo premio en los últimos premios Grammy a Mejor álbum del año, logró también ganar en los premios de su país de origen, los BRIT Awards, llevándose cuatro distinciones: Mejor actuación pop/R&B, Artista del año, Canción (“As it was”) y Álbum (Harry’s House).

“Quiero agradecerle a mi mamá por inscribirme en The X Factor sin decírmelo. Literalmente no estaría aquí sin ti. Quiero agradecerle a Niall, Louis, Liam y Zayn (integrantes de su exgrupo, One Direction), porque tampoco estaría aquí sin ustedes”, dijo Harry al subir al escenario a recoger su estatuilla.

Durante su discurso, las fans que pudieron estar presentes en la ceremonia confirmaron el premio al británico con un poderoso grito, llegando algunas hasta las lágrimas.

Beyoncé, quien no estuvo presente en la ceremonia celebrada en el Millennium Dome, ganó como Artista Internacional y Canción internacional.

“Gracias a todos mis fans en la Unión Británica por su apoyo a lo largo de los años, por este honor; los veo en el tour”, señaló Beyoncé en un video previamente preparado.