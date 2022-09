Harry Styles es nombrado como el hombre más deseado del mundo

A-AA+

Ícono de la moda, una exitosa carrera en la música y su reciente incursión a Hollywood en cintas como "Eternals" o "Dunkerque", han hecho que el británico Harry Styles se consolide como uno de los artistas más importantes de los últimos tiempos.

Pero este no es el único logro del cantante, recientemente, la revista Rolling Stones lo nombró como el hombre más deseado del planeta.

Por lo menos es lo que se puede leer en la última edición de la publicación, en la que aparece Styles en primera plana, sentado en una silla de jardín y usando una peculiar playera de colores.

Pero ¿que lo convierte en el más deseado? Lejos de tratarse de un asunto sexual, este nombramiento está relacionado con algo mucho más profundo. De acuerdo con la revista, Styles no solo goza de fama internacional y es seguido por miles de personas alrededor del mundo, desde que saltó a la fama el joven, de 28 años, se ha mostrado como una persona que transmite mensajes de esperanza, cálido con sus fans y sobre todo amable con el resto del mundo.

Además de que él mismo ha luchado contra la crítica y los ataques por su looks inspirados en la estética queer (que significa raro o inusial), pues Harry suele combinar prendas que son consideradas femeninas con looks masculinos, además usa brillos, joyas y bufandas con plumas, algo que lo han hecho un ídolo en la comunidad LGBT+

"A sus 28 años, Styles ha desbloqueado un nuevo nivel de estrellato para sí mismo. Hace años, usualmente llenaba estadios como miembro de One Direction, su antigua boy band; ahora los llena por su cuenta", escribió la revista en sus redes sociales.

Por si fuera poco, el mismo medio también destacó al exintegrante de One Direction, como el nuevo "rey del pop", mote que anteriormente fue destinado a Michael Jackson.