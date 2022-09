Harry Styles se sincera sobre su vida amorosa y sus planes a futuro

A-AA+

La nueva portada de "Rolling Stone" tiene como protagonista a Harry Styles, cantante, compositor y actor británico que compartió sus pensamientos más personales con la periodista Brittany Spanos.

En una de sus entrevistas más personales, el cantante de 28 años, además de relatar su experiencia con la pandemia, se enfocó en abrir su corazón sobre su comentada vida amorosa y el descubrimiento de su sexualidad.

"A veces la gente dice: ´Solo has estado con mujeres públicamente´, y no creo que haya estado públicamente con alguna. Si te toman una foto con alguien, no significa que hayas elegido tener una relación pública o algo así.", expresa el británico.

Harry, a quien la periodista lo describe como un hombre zen y encantador, está próximo a estrenar dos películas, en una de ellas, "My Policeman", su personaje es homosexual, por lo que no dudó en expresar: "Creo que todos, incluyéndome a mí, tienen su propio viaje para descubrir la sexualidad y sentirse más cómodos con ella".

En los últimos años, el intérprete de "Watermelon Sugar" ha ido de la mano con esa filosofía y es que a raíz de que One Direction se separara, Styles cambió su forma de vestir, pasó de los pantalones skinny a los trajes sastre oversize y del color negro al rosa, entre otras cosas.

De acuerdo con "Rolling Stone", el cantante, originario de Chesire, Reino Unido, se unió a artistas como Mick Jagger y David Bowie adaptando un estilo de género fluido y sin etiquetas.

La otra película que Harry Styles va a estrenar durante 2022 es "Don´t Worry Darling", dirigida por Olivia Wilde, su novia desde principios de 2021 y a quien entre líneas, el cantante advirtió sobre el riesgo de salir con él, "¿Te imaginas?, tener una segunda cita con alguien y decir, ´Mira, van a decir esto, y va a ser muy loco, y van a ser malvados, y no es real... Pero de todos modos, ¿qué quieres comer?´".

Olivia, de 38 años, que fue pareja de Jason Sudeikis, fue cuestionada en la entrevista sobre los constantes ataques que recibe por parte de algunos fans del artista. "Personalmente, no creo que el odio defina a sus fans en lo absoluto. La mayoría de ellos son verdaderamente buenos", expresó la directora.

Finalmente, el artista que se definió a sí mismo como "terco, dispuesto a ser vulnerable, egoísta a veces y cariñoso", aseguró que no espera volver a actuar en futuro próximo.

En un hecho histórico, Harry Styles se convertirá en la portada de "Rolling Stone" en 14 países de forma simultánea, de Australia a Corea y de India a Gran Bretaña, por lo que el título 'El hombre más deseado del mundo' parece no estar tan alejado de la realidad.