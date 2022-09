HBO lanza su primer tráiler de The Last of Us (video)

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, 26 de septiembre, es el "Día de The Last Of Us" y HBO celebra la ocasión con el primer tráiler de su muy esperada adaptación del juego de Naughty Dog.

El clip, que dura poco más de un minuto y medio, incluye algunos de los momentos más memorables del título de 2013 (que acaba de recibir una nueva versión completa para PS5).

Presenta el edificio inclinado desde un nivel inicial y una grandilocuente secuencia inicial de brotes, así como el sonido inconfundible de un Clicker. Parece que el programa también se basará en la expansión Left Behind.

The Last of Us cuenta la historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsay). La pareja viaja a través de una versión de los Estados Unidos del futuro cercano que ha quedado devastada por una infección por hongos, que convierte a las víctimas en criaturas agresivas parecidas a zombis.

El avance hace un trabajo sólido al capturar la atmósfera aterradora del juego.

HBO tiene grandes esperanzas puestas en la serie. El mes pasado, cerró un gran video que destacó los próximos proyectos con las primeras imágenes del programa.

Si bien aún no hay una fecha de lanzamiento específica, The Last of Us se estrenará en HBO y HBO Max a principios de 2023.

En el reparto también figuran Nic Offerman, Storm Reid, Gabriel Luna, Troy Baker y Ashley Johnson, entre otros.

En una entrevista con GQ UK, Pedro Pascal habló un poco acerca de su participación en la serie.

"Hay una forma muy, muy creativa de honrar lo que es importante y también de preservar lo que es icónico de la experiencia del videojuego, y también cosas que no necesariamente esperarías.

"Realmente está hecha para las personas que lo aman. Y hay una narración muy intensa para las personas que puedan estar menos familiarizadas", agregó.