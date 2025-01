La historia de Héctor Parra y su familia

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- Daniela Parra no pierde la fe de que su padre, el actor Héctor Parra salga de la cárcel, pues desde hace tres años lo apresaron, ella ha defendido su inocencia, asegurando que todo fue obra de su expareja Ginny Hoffman, quien habría utilizado como títere a su hermana Alexa, con quien se llevaba muy bien, pero desde que estalló el escándalo, ya no tiene relación alguna.

Luego de que a Parra recibiera una reducción en su condena por corrupción de menores, ésta quedó en 12 años y seis meses de prisión, y una multa de 78 mil 885 pesos, Daniela, su hija mayor, hizo un En Vivo junto a su novio Diego, rompiendo récords de audiencia; ambos hablaron de lo que bien que se encuentra Héctor y de los cambios que han visto en él desde que está en la cárcel.

Daniela compartió que contrario a lo que muchos podrían pensar, sobre todo las Hoffman, su papá está "confiado y de pie", pues la libertad, dice, no la definen cuatro paredes, "mi papá es más libre hoy que nunca", admite.

"Ya lo verán, lo van a ver cuando esté aquí, mi papá es otra persona, surgió como el ave fénix, pregúntenle a cualquier persona que lo haya visto últimamente; se ve mejor, es más amoroso, más tranquilo, se conoce más él... otra persona, escribe padrísimo", dijo.

Daniela recordó cuando los señalamientos de su hermana Alexa salieron publicados en una revista, en ese momento su padre estaba desesperado, con impotencia, no quería ni salir a la calle, sin embargo, la esperanza de que se demuestre su libertad y las supuestas violaciones a su proceso, están más vivas que nunca ahora que recurrieron a instancias federales.

Daniela Parra y su novio Diego, confiados con lo que viene para Héctor Parra.

-----Daniela Parra intentó hablar con su hermana Alexa

Aunque Daniela Parra ya tiene trabajado el tema del rompimiento de su relación con Alexa, su hermana, admite que intentó de muchas maneras hablar con ella, pero sólo recibió negativas, pues Alexa sólo le dijo "tú no vas a entender" y la bloqueó.

Daniela intentó localizarla desde otras cuentas, pero no tuvo éxito, incluso, compartió, desde su espiritualidad le lloró muchas veces a su hermana, deseaba que escuchara su voz, pero esto no ocurrió.

"Me dolió, sí me dolió, porque mi papá perdió una hija; ya lo sané, me costó pero ya lo sané", expresó, y reiteró que lo que ocurrió con Alexa fue la alienación parental, un fenómeno en el que uno de los progenitores (en este caso la madre) manipula o condiciona la relación de sus hijos con el otro progenitor, buscando provocar rechazo, hostilidad o indiferencia hacia este último.

Daniela admitió que el rompimiento con su hermana le afectó demasiado, por lo que durante mucho tiempo desconfió de las mujeres, de todas las que se le acercaban.

Aunque precisó que no no está pidiendo donaciones, de antemano agradeció a la gente que se acerca para además de darle palabras de aliento le ayuda económicamente, pues afirmó que esa ayuda va directamente para su papá, para comprarle despensa o ropa.

"Justicia y libertad para Héctor Parra, con ustedes hasta donde tope". "Dani cuando salga tu papá ojalá nos puedas decir para que vayamos muchísima gente a recibir a tu papá". "Como abogada te digo que todo saldrá bien y la paciencia será lo mejor! Esperando buenos resultados, deseo bendiciones y un resultado positivo, saludos al señor Héctor Parra", se lee entre los comentarios del video.