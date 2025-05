Las condiciones de Héctor Suárez Gomís para participar en LCDLF

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Héctor Suárez Gomís confiesa que fue una de las personalidades que la producción de "La Casa de los Famosos" buscó para la primera temporada del reality, sin embargo, la negociación no se concretó, ya que pidió una serie de peticiones que no fueron aceptadas.

En entrevista con Jesse Cervantes, el actor habló de las complicaciones que ha atravesado, a lo largo de su trayectoria, para ser incluido en proyectos televisivos, debido a que tiende a ser muy crítico, por lo que los directores con los que trabaja no lo vuelven a llamar.

Eso no ha impedido que "el Pelón" siga generando, pues, con los años, se volvió su propio generador de empleo, escribiendo y dirigiendo sus propias obras, las cuales han resultado como éxitos rotundos en la cartelera mexicana.

"Me he ganado dos, tres o 10 enemigos, no les gusta trabajar conmigo, no pasa nada, ha sido muy complicado, en ese sentido, mi carrera, pero nunca he sido víctima, por eso tomo acción y me genero mi propio trabajo".

La última serie en que Suárez Gomís trabajó en nuestro país fue hace ocho años.

Aunque esa misma personalidad ha provocado que lo busquen para participar en reality shows, como sucedió cuando Rosa María Noguerón buscaba al primer elenco de "La casa de los famosos", de donde surgió el famoso "team Infierno".

Sin embargo, la participación de Gomís no se concretó, debido a que, por su Asperger y el Autismo primer nivel que padece, necesitaba que se cumplieran con algunas peticiones, ya que requiere de espacios sólo para él, debido a su dificultad para socializar.

"Me hablaron para ´LCDLF´, les dije ´a ver, si te urge y, de verdad, tú quieres que esté, es muy sencillo, yo tengo Asperger, yo tengo un problema fuerte, yo no puedo ir al mismo baño que van todos, me tienes que tener un baño allá afuera, ya vemos cómo le haces, pa´que nadie se dé cuenta, yo no me puedo bañar en el mismo lugar... de verdad, es muy fuerte, tengo Autismo nivel 1, a mí no me puedes dejar sin comer, si todos eso lo podemos mediar y resolver, a ver cuánto tiempo aguanto", contó.

De poderse realizar su petición, Héctor se comprometía a actuar como si pudiera usar todos estos espacios comunes, sin embargo, su entrada no terminó de concretarse.

"Esto que yo pedí afuera de la casa, nadie podía saberlo, yo les dije 'yo te actúo', y me encierro en el baño dos minutos y salgo, como que ya hice, pero para hacer yo tengo que ir a uno donde vaya nada más yo, nadie más se siente, no puedo... pero, además, 'eso es en el caso que te urge que yo esté, si no, no pasa nada, no entro' y ya, por eso no entré", ahondó.

El actor indicó que, precisamente, la necesidad que tiene por su soledad ha generado que las relaciones amorosas que ha tratado de concretar siempre terminan por acabar.