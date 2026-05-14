logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Fotogalería

Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

HERENCIA DE MICHAEL JACKSON, A FAVOR DE PARIS JACKSON

Por El Universal

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
A
HERENCIA DE MICHAEL JACKSON, A FAVOR DE PARIS JACKSON

Paris Jackson consiguió un avance en la batalla legal contra los albaceas que administran el patrimonio de su famoso padre, Michael Jackson. En un tribunal de Los Ángeles, un juez falló a favor de la cantante luego de que en julio de 2025 cuestionara el pago de 625 mil dólares en bonos que los ejecutores John Branca y John McClain entregaron a bufetes de abogados externos en 2021, una cifra que, según la demanda, superó lo recibido ese año por cualquier beneficiario individual del patrimonio.

Con la nueva resolución, el dinero deberá ser devuelto al patrimonio del fallecido intérprete y también se exigió mayor transparencia en la manera en que se administran los recursos de la familia Jackson. En su demanda, Paris sostuvo que Branca y McClain habrían obtenido grandes sumas de dinero y, según sus señalamientos, descuidado la gestión de recursos que podrían generar mayores beneficios económicos para el patrimonio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rihanna detalla momentos de angustia durante tiroteo a su casa: ¡Nos están disparando!
Rihanna detalla momentos de angustia durante tiroteo a su casa: ¡Nos están disparando!

Rihanna detalla momentos de angustia durante tiroteo a su casa: "¡Nos están disparando!"

SLP

EFE

El ataque ocurrió el 8 de marzo en Beverly Crest, con al menos 12 disparos contra la propiedad de Rihanna.

Netflix y AEG confirman tour oficial de Kpop Demon Hunters
Netflix y AEG confirman tour oficial de Kpop Demon Hunters

Netflix y AEG confirman tour oficial de Kpop Demon Hunters

SLP

El Universal

Kpop Demon Hunters ganó el Oscar a mejor película animada y rompió récords en Netflix.

Netflix confirma estreno de Bridgerton temporada 5 para 2027
Netflix confirma estreno de Bridgerton temporada 5 para 2027

Netflix confirma estreno de Bridgerton temporada 5 para 2027

SLP

EFE

La serie, basada en las novelas de Julia Quinn, mantiene su popularidad con cuatro temporadas y una derivada.

Vin Diesel encabeza homenaje a Fast & Furious en Cannes
Vin Diesel encabeza homenaje a Fast & Furious en Cannes

Vin Diesel encabeza homenaje a Fast & Furious en Cannes

SLP

EFE

Thierry Frémaux recordó a Paul Walker durante el homenaje en Cannes.