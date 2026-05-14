HERENCIA DE MICHAEL JACKSON, A FAVOR DE PARIS JACKSON
Paris Jackson consiguió un avance en la batalla legal contra los albaceas que administran el patrimonio de su famoso padre, Michael Jackson. En un tribunal de Los Ángeles, un juez falló a favor de la cantante luego de que en julio de 2025 cuestionara el pago de 625 mil dólares en bonos que los ejecutores John Branca y John McClain entregaron a bufetes de abogados externos en 2021, una cifra que, según la demanda, superó lo recibido ese año por cualquier beneficiario individual del patrimonio.
Con la nueva resolución, el dinero deberá ser devuelto al patrimonio del fallecido intérprete y también se exigió mayor transparencia en la manera en que se administran los recursos de la familia Jackson. En su demanda, Paris sostuvo que Branca y McClain habrían obtenido grandes sumas de dinero y, según sus señalamientos, descuidado la gestión de recursos que podrían generar mayores beneficios económicos para el patrimonio.
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