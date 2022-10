Hermana de Gaby Spanic fue agredida por un hombre

A-AA+

Este jueves "Ventaneando" informó que Daniela Spanic, hermana de la actriz Gabriela Spanic, sufrió una fuerte lesión en la cabeza, luego de que un hombre la atacara.

De acuerdo con la información proporcionada por el programa, la venezolana se encontraba a las afueras de los juzgados a donde acudió para resolver el tema de su divorcio con Ademar Nahum, cuando un individuo la golpeó deliberadamente.

Aunque por el momento no hay pruebas, temen que haya sido su expareja quien ordenara el ataque: "Tuvo una audiencia por el divorcio con Nahum... Estaba formada para entrar y un hombre de la nada pasó y le pegó en la cabeza. Parece que temen que su ex haya sido quien lo mandó golpear", explicaron los conductores de la emisión.

Lo preocupante es que el golpe lo habría recibido justo en la zona donde, hace tiempo, fue intervenida quirúrgicamente; sin embargo, hasta la tarde de este jueves no se tienen más detalles sobre su estado de salud.

Por otra parte, el exmanager de Spanic, Rodrigo Fragoso habló para el programa "Chisme No Like" y confesó que afortunadamente la actriz ya está siendo atendida, ya que el impacto sí fue fuerte: "Tuvo una cita acá en lo familiar, se formó como cualquier persona; me marcó llorando que un hombre la golpeó en la cabeza de lado en donde la operaron. Justo donde la operaron. Yo afortunadamente vivo cerca, cuando llegué, ella estaba casi desvanecida, estaba muy angustiada. La están atendiendo", dijo.

Asimismo, destacó que la familia ya está evaluando la posibilidad de interponer una denuncia legal pues creen que podría tratarse de un intento fallido de homicidio: "Quieren levantar una denuncia, pues temen que la hayan mandado asesinar. Incluso piensan que el chofer es quién filtró la información. Está muy nerviosa, me pidieron que lo hiciera público".

A través de un breve video que publicó en sus redes sociales la protagonista de "La Usurpadora" se dijo cansada de todas las injusticias por las que ha atravesado su hermana, incluso, responsabilizó al chófer que la acompañaba por este atentado.

"Mi hermana fue golpeada en un lugar público, la acompañaba su chofer, el señor Jose Luis Leyva, contratada por el señor Ademar Nahum. Gracias a Dios está bien y está poniendo una denuncia. Ella se fue a comprar un café, la llevó este chofer, ¿quién más sabía dónde estaba Daniela? Esto fue un atentado de homicidio, no vayan a decir que es mentira".

Con lágrimas en los ojos, Gaby reconoció que se siente agotado por la persecución que ha sufrido su familia y adelantó que cualquier cosa que llegue a pasarle el único sospechoso será su excuñado: "Ya basta que existan cobardes metiéndose con mujeres. Vamos a poner la denuncia y si algo nos pasa tengo sospechas del señor Ademar Nahum".