Hermana de Octavio Ocaña desmiente versión de C4 Jiménez

Hermana de Octavio Ocaña responde a declaraciones de C4 Jiménez

Miércoles, 1 de octubre de 2025 20:10 | Espectáculos, Cultura y Estilos | OCAÑA-FAMILIA

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- A punto de cumplirse cuatro años de la trágica muerte de Octavio Ocaña, recordado por su papel de Benito en Vecinos, su hermana Bertha dio a conocer documentos que, asegura, desmienten lo que durante años se ha repetido en medios: que el actor se quitó la vida.

La decisión de hablar públicamente surgió luego de que el reportero C4 Jiménez, durante una entrevista con el Escorpión Dorado, afirmara que Octavio se había disparado durante una persecución policial.

"Benito se metió un balazo y se mató. Me perdonarán los papás de Benito, pero se mató. El chavo traía droga y una pistola... de hecho la sentencia es por provocar el choque que provocó su muerte", dijo.

Estás palabras desataron la indignación de la familia que, a través de un video publicado en Instagram, respondieron al también presentador.

"Hay que decir las cosas con la verdad, nunca hablar por hablar. No te preocupes, no tienen nada que perdonarte mis papás porque lo tú dices es una mentira", aseguró Berta.

La joven expresó su molestia de que Jiménez afirma tener pruebas de que su versión (en la que Octavio acciona el arma por accidente) es la oficial; y para desmentirlo presentó documentos de la Fiscalía que forman parte de la investigación.

Entre ellos, destacó un examen de rodizonato de sodio (prueba química para determinar si una persona disparó un arma de fuego). Los resultados fueron negativos en todas las muestras analizadas:

"No se identificó la presencia de plomo ni de bario en las manos de Octavio Augusto Pérez Ocaña", cita el informe.

Ocaña también explicó que, tras un largo proceso penal, hay dos personas señaladas como responsables, una de ellas ya cumple una sentencia y la otra está en espera.

Finalmente, pidió a comunicadores y creadores de contenido dejar de difundir rumores sin sustento, sobre todo cuando se trata de temas tan sensibles como la muerte de un ser humano.

"No se vale decir por decir sin tener pruebas. Hablen de ustedes, hablen de otras cosas, no toquen temas que no les corresponden", finalizó.

Hasta este miércoles, Carlos Jiménez (nombre real del periodista) no ha emitido ninguna respuesta.