logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Ejemplo de fortaleza!

Fotogalería

¡Ejemplo de fortaleza!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

SRE pide garantizar derechos de mexicanos en la Flotilla Global Sumud

Embajada de México en Israel actúa para garantizar derechos de mexicanos en la Flotilla Global Sumud

Por El Universal

Octubre 01, 2025 07:57 p.m.
A
SRE pide garantizar derechos de mexicanos en la Flotilla Global Sumud

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la embajada de México en Israel, solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar los derechos e integridad de quienes integran la Flotilla Global Sumud, incluidas personas mexicanas.

Ante una manifestación frente a la SRE en la Ciudad de México, para exigir el regreso con bien de las personas mexicanas tras la intercepción de la Flotilla que hizo Israel, la Cancillería indicó que se mantiene atenta desde el 2 de septiembre, cuando zarparon desde Barcelona.

Además, que están en contacto permanente con las embajadas de la región y con los familiares de las personas mexicanas.

"La embajada de México en Israel ya solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar que sus derechos e integridad sean respetados en todo momento, de conformidad con el derecho internacional aplicable", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SRE pide garantizar derechos de mexicanos en la Flotilla Global Sumud
SRE pide garantizar derechos de mexicanos en la Flotilla Global Sumud

SRE pide garantizar derechos de mexicanos en la Flotilla Global Sumud

SLP

El Universal

Embajada de México en Israel actúa para garantizar derechos de mexicanos en la Flotilla Global Sumud

Reforma de la Ley General de Aguas: Claudia Sheinbaum anuncia iniciativa histórica
Reforma de la Ley General de Aguas: Claudia Sheinbaum anuncia iniciativa histórica

Reforma de la Ley General de Aguas: Claudia Sheinbaum anuncia iniciativa histórica

SLP

EFE

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anuncia reforma a la Ley General de Aguas, marcando un hito en la gestión hídrica del país.

Inmigrantes detenidos en Centro de Detención de Florida reciben uniformes y pulseras codificadas
Inmigrantes detenidos en Centro de Detención de Florida reciben uniformes y pulseras codificadas

Inmigrantes detenidos en Centro de Detención de Florida reciben uniformes y pulseras codificadas

SLP

AP

Grupos defensores de derechos civiles cuestionan las operaciones en el centro de detención.

Máynez: Modelo de gobierno insostenible en México
Máynez: Modelo de gobierno insostenible en México

Máynez: 'Modelo de gobierno insostenible en México'

SLP

EFE

Tras las elecciones presidenciales de 2024, Jorge Álvarez Máynez del Movimiento Ciudadano expresa sus críticas al gobierno de México.