SRE pide garantizar derechos de mexicanos en la Flotilla Global Sumud

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la embajada de México en Israel, solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar los derechos e integridad de quienes integran la Flotilla Global Sumud, incluidas personas mexicanas.

Ante una manifestación frente a la SRE en la Ciudad de México, para exigir el regreso con bien de las personas mexicanas tras la intercepción de la Flotilla que hizo Israel, la Cancillería indicó que se mantiene atenta desde el 2 de septiembre, cuando zarparon desde Barcelona.

Además, que están en contacto permanente con las embajadas de la región y con los familiares de las personas mexicanas.

"La embajada de México en Israel ya solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar que sus derechos e integridad sean respetados en todo momento, de conformidad con el derecho internacional aplicable", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

