logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

Fotogalería

SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Hija de Andrés García se casa con productor estadounidense

La actriz Andrea García contrae matrimonio con el productor Larry Robinson en una ceremonia íntima en la Ciudad de México.

Por El Universal

Octubre 30, 2025 04:41 p.m.
A
Hija de Andrés García se casa con productor estadounidense

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actriz Andrea García se casó con su pareja, el productor estadounidense Larry Robinson, con el que se comprometió hace cuatro meses, noticia que al parecer tomó por sorpresa a su hermano Leonardo quien la felicito a través de las redes sociales.

Fue anoche cuando la hija de Andrés García y su ahora esposo compartieron una serie de fotos, de los momentos más emotivos de su unión, la que habían comenzado a planear desde mediados de junio, fecha en que Robinson sorprendió a la actriz con el anillo de compromiso con el que le pidió que se convirtiera en su esposa.

En las fotografías, se ve a Andrea portar un vestido, con caída en los hombros, ajustado de la cintura y suelto a partir de la zona de la cadera; además portó una corona de flores blancas, que matizaba la tonalidad de su vestimenta, que se acercaba más al color crema que al blanco; en el caso de Robinson, usó un traje sastre negro, a juego con el color de su corbata.

Se trató de una ceremonia pequeña, en la cual, se dieron cita sólo los más cercanos a la pareja; en el caso del mánager y productor, contó con la compañía de su hermana, Dolores Robinson, así como la actriz Idalia Valles y el actor Brando Guzmán, a los que representa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

García, por supuesto, contó con la presencia de Charlotte, su única hija, quien, en ese día tan especial para su progenitora, le dedicó unas palabras muy emotivas, al expresar la dicha que suponía para ella ver a su madre unirse en matrimonio con un hombre que realmente ama.

Sin embargo, o por lo menos lo que las imágenes que sugieren, los hermanos mayores de Andrea, Andres Jr. y Leonardo no estuvieron presentes en la ceremonia, a pesar de que la actriz sostiene una buena relación con ellos, como Leo ha indicado, pero casi no se frecuentan, debido a que la actriz reside en Los Ángeles.

"Ella vive en EU, es muy hermética con sus cosas, como bien sabemos (...), pero mi mejor auguro, cuídalo (Andrea), que no se te vaya... hermanita, cabr*na, ese carácter, contrólalo", dijo el actor a medios a poco de que conociera el compromiso de su hermana menor.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hija de Andrés García se casa con productor estadounidense
Hija de Andrés García se casa con productor estadounidense

Hija de Andrés García se casa con productor estadounidense

SLP

El Universal

La actriz Andrea García contrae matrimonio con el productor Larry Robinson en una ceremonia íntima en la Ciudad de México.

Apariciones sobrenaturales asombran a trabajadores de Estudios Churubusco
Apariciones sobrenaturales asombran a trabajadores de Estudios Churubusco

Apariciones sobrenaturales asombran a trabajadores de Estudios Churubusco

SLP

El Universal

Trabajadores relatan experiencias paranormales en los 80 años de los Estudios Churubusco.

Juan Ferrara comparte su vida tras la partida de Alicia Bonet
Juan Ferrara comparte su vida tras la partida de Alicia Bonet

Juan Ferrara comparte su vida tras la partida de Alicia Bonet

SLP

El Universal

Juan Ferrara vuelve a escena tras el fallecimiento de Alicia Bonet, revelando detalles de su vida actual.

Controversia por Doblaje con IA en Series de Prime Video
Controversia por Doblaje con IA en Series de Prime Video

Controversia por Doblaje con IA en Series de Prime Video

SLP

El Universal

Actores de doblaje muestran su descontento ante el uso de IA en el doblaje de series de Prime Video, generando una protesta en redes sociales.