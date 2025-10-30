Hija de Andrés García se casa con productor estadounidense

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actriz Andrea García se casó con su pareja, el productor estadounidense Larry Robinson, con el que se comprometió hace cuatro meses, noticia que al parecer tomó por sorpresa a su hermano Leonardo quien la felicito a través de las redes sociales.

Fue anoche cuando la hija de Andrés García y su ahora esposo compartieron una serie de fotos, de los momentos más emotivos de su unión, la que habían comenzado a planear desde mediados de junio, fecha en que Robinson sorprendió a la actriz con el anillo de compromiso con el que le pidió que se convirtiera en su esposa.

En las fotografías, se ve a Andrea portar un vestido, con caída en los hombros, ajustado de la cintura y suelto a partir de la zona de la cadera; además portó una corona de flores blancas, que matizaba la tonalidad de su vestimenta, que se acercaba más al color crema que al blanco; en el caso de Robinson, usó un traje sastre negro, a juego con el color de su corbata.

Se trató de una ceremonia pequeña, en la cual, se dieron cita sólo los más cercanos a la pareja; en el caso del mánager y productor, contó con la compañía de su hermana, Dolores Robinson, así como la actriz Idalia Valles y el actor Brando Guzmán, a los que representa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

García, por supuesto, contó con la presencia de Charlotte, su única hija, quien, en ese día tan especial para su progenitora, le dedicó unas palabras muy emotivas, al expresar la dicha que suponía para ella ver a su madre unirse en matrimonio con un hombre que realmente ama.

Sin embargo, o por lo menos lo que las imágenes que sugieren, los hermanos mayores de Andrea, Andres Jr. y Leonardo no estuvieron presentes en la ceremonia, a pesar de que la actriz sostiene una buena relación con ellos, como Leo ha indicado, pero casi no se frecuentan, debido a que la actriz reside en Los Ángeles.

"Ella vive en EU, es muy hermética con sus cosas, como bien sabemos (...), pero mi mejor auguro, cuídalo (Andrea), que no se te vaya... hermanita, cabr*na, ese carácter, contrólalo", dijo el actor a medios a poco de que conociera el compromiso de su hermana menor.