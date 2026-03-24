Hija de María Elena Saldaña trabaja con su mamá sin paga
María Elena Saldaña mantiene un acuerdo para cubrir necesidades de su hija pese a no pagarle.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).-María Elena Saldaña ha compaginado su actividad como actriz y su papel como madre. Hace 29 años, dio la bienvenida a su primera hija, Belén
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, quien la acompaña en todos sus proyectos, como una especie de asistente y, aunque para la joven, esa labor no supone ningún esfuerzo, sino un sueño, también confiesa que su progenitora no la remunera.
En entrevista con Matilde Obregón, "La Güereja" recordó que, cuando nacieron su hija Belén (29 años) y Felipe (26 años), tuvo que ingeniárselas para poder criarlos, en medio de la ajetreada agenda teatral con la que debía cumplir.
Había ocasiones en que la actriz ofrecía función, en la CDMX, los días viernes, sábado y domingo, mientras que los martes, miércoles y jueves salía de la capital a ofrecer gira en diferentes partes de la República, por lo que su madre se convirtió en aquella persona que la asistió con el cuidado de sus hijos.
Pero, conforme fueron creciendo, Belén, su hija mayor, se convirtió en una especie de asistente para ella, debido a que, a proyecto al que es convocada, la joven la acompaña para todo lo que requiera.
Saldaña reconoció que su hija "la trae en corto" pues, cuando por alguna razón, olvida uno de sus pendientes, ahí está Belén para recordarle el compromiso que tiene por cumplir.
Una de las grandes pasiones de Belén es la cocina: hubo un tiempo en que comenzó a estudiar de forma profesional. Sin embargo, tuvo que hacer una pausa, debido a la demanda de tiempo que suponía para su madre cumplir con sus llamados.
Eso no se convirtió en un problema para la joven que, durante la entrevista, expresó lo mucho que le gusta trabajar a lado de su mamá.
"Yo siento bonito, la verdad".
Con franqueza, Belén confió que la actriz no le paga por su labor como asistente pero, sonriente, señaló que era remunerada con el amor incondicional que recibe de su madre desde que era una pequeña niña, palabras que enternecieron a Saldaña.
"Sólo su amor, nada más".
Inmediatamente, la actriz aclaró que, si bien, no le proporciona un sueldo, llegaron al acuerdo de que Belén puede pedirle, cuando ella lo desee, alguna necesidad y su madre se la cumplirá sin objeción.
"Tenemos una negociación, es todo lo que Belén quiera, lo que ella necesita, lo que ella quiera".
Y la joven agregó:
"Para empezar, y lo importante, ser mamá es un papel muy grande, todo lo que ha hecho mi mamá y vale la pena porque, tú me cumpliste un sueño, tú y yo somos una, un sueño completo".
Una de las grandes ilusiones de la joven es que, sin importar todos los compromisos con los que tiene que cumplir, no dejen de grabar las transmisiones en donde interactúan con sus seguidores, mientras preparar alguna receta, temática que les ha ayudado a hacerse de un gran número de audiencia.
Su receta favorita, como dijo María lena, es la de galletas de avena; también destacó que la joven prepara un aderezo muy especial.
"Gracias a Dios, nos iba muy bonita, nos veía muchísima gente, la receta de las galletas fue un éxito, ahí tienes a Belén con su ´las galletas de avena´ y a sacar cosas de la alacena, hacer y deshacer y todo".
no te pierdas estas noticias
Hija de María Elena Saldaña trabaja con su mamá sin paga
SLP
El Universal
María Elena Saldaña mantiene un acuerdo para cubrir necesidades de su hija pese a no pagarle.
Lucero León recibe emotiva felicitación de su hija y nieta
SLP
El Universal
Tres generaciones celebran juntas el cumpleaños de Lucero León en un ambiente familiar.
Testigos afirman que Pablo Montero chocó; él culpa a su chofer
SLP
El Universal
El percance ocurrió cuando Pablo Montero llegaba a funciones de