Hija de María Elena Saldaña trabaja con su mamá sin paga

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).-

ha compaginado su actividad como actriz y su papel como madre. Hace 29 años, dio la bienvenida a su primera hija,

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, quien la acompaña en todos sus proyectos, como una especie de asistente y, aunque para la joven, esa labor no supone ningún esfuerzo, sino un sueño, también confiesa que su progenitora no la remunera.Encon, "La Güereja" recordó que, cuando nacieron su(29 años) y Felipe (26 años), tuvo que ingeniárselas para poder criarlos, en medio de la ajetreadacon la que debía cumplir.Había ocasiones en que la actriz ofrecía función, en la CDMX, los días viernes, sábado y domingo, mientras que los martes, miércoles y jueves salía de la capital a ofrecer gira en diferentes partes de la República, por lo que su madre se convirtió en aquella persona que la asistió con el cuidado de sus hijos.Pero, conforme fueron creciendo,, su, se convirtió en una especie de asistente para ella, debido a que, a proyecto al que es convocada, la joven la acompaña para todo lo que requiera.que su hija "la trae en corto" pues, cuando por alguna razón, olvida uno de sus pendientes, ahí estápara recordarle elque tiene por cumplir.Una de las grandes pasiones dees la cocina: hubo un tiempo en que comenzó a estudiar de forma profesional. Sin embargo, tuvo que hacer una, debido a la demanda de tiempo que suponía para su madre cumplir con sus llamados.Eso no se convirtió en un problema para la joven que, durante la, expresó lo mucho que le gusta trabajar a lado de su mamá."Yo siento bonito, la verdad".Con franqueza,confió que la actriz no le paga por su labor como asistente pero, sonriente, señaló que era remunerada con elque recibe de su madre desde que era una pequeña niña, palabras que enternecieron a Saldaña."Sólo su amor, nada más".Inmediatamente, la actriz aclaró que, si bien, no le proporciona un sueldo, llegaron al acuerdo de quepuede pedirle, cuando ella lo desee, alguna necesidad y su madre se la cumplirá sin objeción."Tenemos una, es todo lo quequiera, lo que ella necesita, lo que ella quiera".Y la joven agregó:"Para empezar, y lo importante,es un papel muy grande, todo lo que ha hecho mi mamá y vale la pena porque, tú me cumpliste un sueño, tú y yo somos una, un".Una de las grandes ilusiones de la joven es que, sin importar todos los compromisos con los que tiene que cumplir, no dejen de grabar las transmisiones en donde interactúan con sus seguidores, mientras preparar alguna receta, temática que les ha ayudado a hacerse de un gran número de audiencia.Su, como dijo María lena, es la de; también destacó que la joven prepara un aderezo muy especial."Gracias a Dios, nos iba muy bonita, nos veía muchísima gente, la receta de las galletas fue un éxito, ahí tienes acon su ´las´ y a sacar cosas de la alacena,y todo".