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Testigos afirman que Pablo Montero chocó; él culpa a su chofer

El percance ocurrió cuando Pablo Montero llegaba a funciones de

Por El Universal

Marzo 24, 2026 03:38 p.m.
A
Testigos afirman que Pablo Montero chocó; él culpa a su chofer

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- El vehículo donde se transportaba

Pablo Montero
estuvo involucrado en un percance automovilístico

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. Cuando el cantante estaba por arribar al Teatro San Rafael, su coche rozó con otro auto, al que le produjo algunos raspones y, aunque testigos afirman haber visto que era él quien conducía, el también actor lo niega y afirma que es responsable del incidente sería su chofer.
Montero forma parte de la nueva temporada de "Perfume de Gardenia", por lo que este domingo, como cada fin de semana, se dio cita en las instalaciones del teatro, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.
Durante su llegada al recinto, algunas personas que se encontraban en las inmediaciones dijeron a miembros de la prensa que, cuando el auto donde viajaba Pablo rozó con otro, él era quien conducía.
De acuerdo con uno de los testigos, luego del incidente, Montero habría indicado a su acompañante que él tendría que hacerse responsable de lo que sucediese, tratando de aparentar que el señor que viajaba con él era quien iba conduciendo, cuando el testigo afirmó que no había sido así.
"El Pablo lo sacó (al otro señor) de la camioneta, para que se hiciera responsable él; chocó a la señora allá, en (la calle) de Francisco Pimentel y, después, el actor se vino en sentido contrario toda esta calle, se quiso meter, se echó corriendo a las escaleras y se metió al teatro".
El joven que habló, no sólo atestiguó los hechos, sino que afirma haberse acercado -junto con otro hombre- a la mujer que conducía el otro vehículo, cuando se percató que el acompañante de Montero discutía con ella, por lo que decidió intervenir.
"Vino una ambulancia, no hubo heridos, lo que pasa es que la chava ya estaba alterada, ya hasta se le estaba yendo la boca de lado, yo estaba aquí, nada más auxiliamos a la señora porque el señor le estaba diciendo de cosas, fue que nos acercamos y ya le bajó el señor", ahondó.
La prensa también tuvo la oportunidad de abordar a Pablo que negó, categóricamente, cualquier tipo de consecuencia mayor, relacionada con los hechos y expresó que sólo se había tratado de un raspón que, además, habría sido provocado por su chofer y no por él.
Esta fue su versión de los hechos:
"Estaba mi chofer estacionándose, estaba una persona y le dio un raspón, fue todo lo que pasó yo tuve que meterme porque tenía que dar función, pero el señor se quedó a arreglar lo que tenía que arreglar y todo quedó bien, no pasó nada, fue un raspón, yo no estaba manejando, él se quedó, como todo un caballero, yo no venía manejando, para empezar, ya se arregló eso, no voy a darle más tiempo, no voy hablar de eso".

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