Testigos afirman que Pablo Montero chocó; él culpa a su chofer

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- El vehículo donde se transportaba

estuvo involucrado en un

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. Cuando el cantante estaba por arribar al, su coche rozó con otro auto, al que le produjo algunos raspones y, aunqueafirman haber visto que era él quien conducía, el también actor lo niega y afirma que esdel incidente sería suMontero forma parte de lade "", por lo que este domingo, como cada fin de semana, se dio cita en las instalaciones del, ubicado en laDurante su llegada al recinto, algunas personas que se encontraban en las inmediaciones dijeron a miembros de laque, cuando el auto donde viajabarozó con otro, él era quien conducía.De acuerdo con uno de los, luego del incidente, Montero habría indicado a su acompañante que él tendría que hacersede lo que sucediese, tratando de aparentar que el señor que viajaba con él era quien iba conduciendo, cuando elafirmó que no había sido así."Ello sacó (al otro señor) de la, para que se hicieraél; chocó a la señora allá, en (la calle) de Francisco Pimentel y, después, el actor se vino en sentido contrario toda esta calle, se quiso meter, se echó corriendo a las escaleras y se metió al".El joven que habló, no sólo atestiguó los hechos, sino que afirma haberse acercado -junto con otro hombre- a laque conducía el otro vehículo, cuando se percató que el acompañante de Monterocon ella, por lo que decidió intervenir."Vino una, lo que pasa es que la chava ya estaba alterada, ya hasta se le estaba yendo la boca de lado, yo estaba aquí, nada másporque el señor le estaba diciendo de cosas, fue que nos acercamos y ya le bajó el señor", ahondó.Latambién tuvo la oportunidad de abordar aque negó, categóricamente, cualquier tipo de consecuencia mayor, relacionada con los hechos y expresó que sólo se había tratado de unque, además, habría sido provocado por suy no por él.Esta fue sude los hechos:"Estaba miestacionándose, estaba una persona y le dio un, fue todo lo que pasó yo tuve que meterme porque tenía que dar, pero el señor se quedó a arreglar lo que tenía que arreglar y todo quedó bien, no pasó nada, fue un, yo no estaba manejando, él se quedó, como todo un caballero, yo no venía manejando, para empezar, ya se arregló eso, no voy a darle más tiempo, no voy hablar de eso".