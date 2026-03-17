Hijastro de Salma Hayek anuncia su compromiso con Lara Cosima
François Pinault Jr, hijo del empresario francés, se compromete con la modelo Lara Cosima.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Además de ser una reconocida actriz a nivel internacional,Salma Hayek también es una mamá entregada
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que procura tanto a su hija e hijastros como a su esposo, François-Henri Pinault, con quien ha conformado una bonita familia.
La artista mexicana conoció al empresario francés a mediados de los años 2000, y desde entonces, la conexión entre ambos fue inmediata, aunque siempre han sido reservados con los detalles de su vida privada. Sin embargo, han construido una sólida familia, que está a punto de celebrar un gran momento.
A través de redes sociales, la influencer alemana, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, compartió que llegará al altar junto a François Pinault Jr., hijo mayor del empresario y de Dorothée Lepère, su exesposa.
Fue el pasado fin de semana cuando la guapa modelo compartió la feliz noticia acompañada de un par de fotografías de ambos, en las que se ven muy enamorados. "Me comprometí con mi mejor amigo y el chico más genial del mundo", escribió.
Además, en la publicación, también se puede ver una postal en la que ambos comparten la feliz noticia. "François Pinault y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck anuncian su compromiso".
Aunque en redes sociales Lara suele compartir algunos detalles de su trayectoria profesional, especialmente como modelo, ambos han preferido mantener una historia de amor sumamente discreta.
Lara Cosima también pertenece a una familia influyente en Europa, pues es hija del director alemán ganador del Óscar Florian Henckel von Donnersmarck, quien dirigió la película "The Lives of Others".
Además, el título de condesa que acompaña su nombre tiene origen en la rama paterna de su familia. Su abuelo, Leo-Ferdinand Henckel von Donnersmarck, ostentó el título de conde y se desempeñó como presidente de la división alemana de la Soberana Orden Militar de Malta.
En 2023, Lara Cosima debutó en el prestigioso Baile de Debitantes, mostrando su elegancia y estilo.
Ahora, la familia de Salma Hayek y su esposo, François-Henri Pinault, celebrará la unión de François-Henri Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, uniendo dos familias sumamente influyentes.
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