Hijastro de Salma Hayek anuncia su compromiso con Lara Cosima

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Además de ser una reconocida actriz a nivel internacional,

también es una

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que procura tanto a su hija e hijastros como a su esposo,, con quien ha conformado una bonita familia.La artista mexicana conoció ala mediados de los años 2000, y desde entonces, la conexión entre ambos fue inmediata, aunque siempre han sido reservados con los detalles de su. Sin embargo, han construido una sólida familia, que está a punto de celebrar un gran momento.A través de, la influencer alemana,, compartió que llegará al altar junto a, hijo mayor del empresario y de Dorothée Lepère, su exesposa.Fue el pasado fin de semana cuando la guapacompartió laacompañada de un par de fotografías de ambos, en las que se ven. "Me comprometí con mi mejor amigo y el chico más genial del mundo", escribió.Además, en la publicación, también se puede ver una postal en la que ambos comparten la. "anuncian su".Aunque enLara suele compartir algunos detalles de su, especialmente como, ambos han preferido mantener unasumamente discreta.Lara Cosima también pertenece a unaen Europa, pues es hija del director alemán ganador del Óscar, quien dirigió la película "".Además, elque acompaña su nombre tiene origen en la rama paterna de su familia. Su abuelo,, ostentó el título de conde y se desempeñó como presidente de la división alemana de laEn, Lara Cosima debutó en el prestigioso, mostrando suAhora, la familia dey su esposo,, celebrará la unión deJr. y, uniendo dos familias sumamente influyentes.