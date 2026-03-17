CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Con el paso del tiempo es común que aparezcan canas no solo en el

, sino también en las cejas. Aunque para algunas personas pueden pasar desapercibidas, otras prefieren cubrirlas y una de las alternativas más prácticas es

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cejas.Si no sabes cómo, aquí te compartimos el método más sencillo.¿Por qué aparecen canas en las cejas?De acuerdo con el, especialista en restauración capilar, las canas aparecen cuando los folículos pilosos producen, el pigmento responsable deldel pelo y del vello.Cuando los niveles de ese pigmento disminuyen, las cejas pueden volverse grises o blancas,al que ocurre en elPero, además, el experto indica que latambién influye en la aparición de las canas, por ejemplo, si tus padres las tuvieron de manera prematura, es probable que tú también las experimentes aComo tal, no existe unapara su salida: algunas personas comienzan a notarlas entre los; mientras que otras las padecen a los 20 años, sin que necesariamente representen unAsimismo, hábitos comoy unapueden acelerar la pérdida de la melanina, dando origen a los denominados "".Por otro lado, la dermatóloga, de la Clínica de Oncodermatología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica en un artículo para la revista UNAM Global que eltambién puede afectar a los, células encargadas de producir pigmento.Si losse elevan demasiado, lospuedeny frenar la¿Cómo teñir las canas de las cejas?Una manera rápida de cubrir las canas en las cejas es aplicar un. Los expertos deindican que este proceso se puede realizar en casa, obteniendoy no dañinos para la piel.Materiales:-Recipiente pequeño de plásticoo pincel para aplicar el tinte-Bolitas de algodónProcedimientos:-Lava tu rostro con agua y jabón para eliminar los restos de maquillaje, grasa o suciedad; después seca la piel con una toalla dando pequeños toques.-Aplicaalrededor de tus cejas para evitar que la piel se manche.-Coloca el tinte en un recipiente de plástico y prepáralo siguiendo lasdel producto.-Con ayuda de unao pincel aplica el tinte sobre las cejas cubriendo las canas.-Deja actuar el tinte durante el tiempo indicado en las, que generalmente va de-Humedece unacony retira el tinte con cuidado, limpiando bien el área para eliminar cualquier residuo.Cubrir las canas de las cejas no tiene que ser complicado, pues con losy siguiendo loses posible despedirse de ellas.