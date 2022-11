Hijo de cantante nigeriano muere ahogado en la piscina de su casa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- Ifeanyi Adeleke, hijo del famoso cantante nigeriano Davido y quien tenía tan solo un sólo tres años, perdió la vidala noche del pasado lunes, luego de caer en la piscina de su casa.

De acuerdo con información de CNN, ni el artista ni su prometida Chioma Rowland, una destacada chef e influencer, se encontraban en el lugar durante el lamentable accidente; sin embargo la policía ya está investigando a ocho de los empleados de la familia, entre ellos la niñera del niño.

Benjamin Hundeyin, portavoz de la policía de Lagos, ciudad donde la pareja radica, destacó que la causa de la muerte, hasta el momento, es un probable ahogamiento, pero todavía no hay nada oficial pues continúan con las investigaciones: "Parece que se ahogó, pero debemos realizar nuestra investigación para determinarlo", dijo.

Además compartió que por el momento no han procedido a revisar las imágenes de las cámaras de seguridad y que se mantienen en comunicación constante con los padres. Asimismo, aseguró que por el momento se han deslindado de responsabilidades a seis de los ocho trabajadores: "Una niñera y otra persona aún están siendo interrogadas. A otras seis personas se les permitió ir porque no tienen ninguna relación directa con el incidente", agregó.

Aunque ninguno de los padres se ha pronunciado respecto a esta tragedia, hace tan sólo unas semanas celebraron el cumpleaños de su hijo, en ese entonces Davido le dedicó unas emotivas palabras al pequeño, a quien aseguró estaba ansioso por verlo crecer: "Rezo de todo corazón para que Dios te conceda una salud perfecta y una felicidad pura por el mayor tiempo humanamente posible. Crecerás para ser más grande que yo".

¿Quién es Davido?

David Adeleke, nombre real del cantante, es uno de los artistas más destacados de África. Hizo su debut en el 2011 con el tema "Back When", que de inmediato se posicionó en los primeros lugares de las listas de popularidad.

Con su tercer álbum, "A Good Time", se mantuvo por más de 21 semanas consecutivas en lo más alto de la lista Mainstream R&B/Hip-Hop de Billboard; además ha colaborado con grandes estrellas internacionales como Nicki Minaj y Chris Brown.

Davido es padre de otras dos niñas y junto a su prometida, con quien anunció que se casaría el próximo año, ya tenía planeado agrandar la familia.

Por el momento ni el cantante ni nadie de su equipo de trabajo se han pronunciado al respecto, pero las redes sociales del niño ya han sido dadas de baja.