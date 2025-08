Hijo de Chespirito odio hacia Florinda Meza

Roberto Gómez Fernández no está de acuerdo con todo el odio que Florinda Meza ha recibido en redes sociales, luego del estreno de la bioserie de su padre, Roberto Gómez Bolaños, pues le parece un actuar desmesurado e injustificado, el cual no desea que afecte ni a la actriz ni a ninguna otra persona.

Pese a que, en principio, el hijo de Chespirito dijo que no hablaría de Florinda, cuando fue abordado por varios medios de comunicación -entre ellos "Venga la alegría"-, en las instalaciones del aeropuerto de la CDMX, expresó que no consiente las reacciones negativas que el público ha tenido en redes sociales en contra de ella.

Gómez Fernández, productor de "Chespirito: sin querer queriendo", describió tal actuar como deplorable y se deslindó de la viralidad de los clips donde Florinda habla de él y sus hermanas que, con el estreno de la serie, fueron revividos en distintas plataformas.

"Las redes sociales han sido inclementes, de manera ingrata, injusta, creo que lo que sucede en redes es diabólico, creo que ha sido demasiado...", consideró.

También opinó acerca de la petición que miles de fanáticos impulsaron para que la estatua que hay de Florinda Meza, en su natal Juchipila, Zacatecas, sea retirada, y lamentó que algunas personas alienten el linchamiento mediático hacía un personaje en específico.

"Es absurdo, ridículo y no tiene sentido", precisó.

Envió un mensaje a aquellas personas que han alentado el odio a la viuda de su padre y reflexionó acerca del arma de doble filo en que se pueden convertir las redes.

"No sean inclementes, es absolutamente injusto, es ingrato; es el riesgo de las redes sociales, pueden ser maravillosas, es un instrumento fantástico, pero también se puede convertir en algo diabólico, es deplorable, todo lo que tiene que ver con el extremo de odio es reprobable".

Roberto destacó que la bioserie, más de plasmar la relación extramarital entre su padre y Florinda, narra la vida de un hombre que cometió errores, pues a través de la producción de Max trataron de humanizar la figura de Chespirito, una persona que, así como granjeó muchos éxitos para la televisión mexicana, cometió equivocaciones.

"La historia que se cuenta es de mi padre, lo que hicimos fue hacer ver como mi padre cometió errores, de hecho, en la serie se ven más errores de su parte porque lo que queríamos hacer, era contar la historia de este ser humano, una persona con virtudes y defectos", señaló.