Hijo de Jorge Salinas destaca en modelaje

CIUDAD DE MÉXICO, febrero19 (EL UNIVERSAL).- El actor Jorge Salinas ya tiene un doble, se trata de su hijo Santiago, quien ha incursionado en el modelaje, y que en los meses recientes ha cambiado su aspecto físico a través de la disciplina del ejercicio y un estilo de vida saludable.

Santiago tiene un gemelo llamado Jorge Emilio, ambos, fruto de la relación entre el actor y Fátima Boggio; Salinas, de 57 años, tiene seis hijos en total, su debut como padre fue con Adriana Cataño, con quien tiene una hija llamada Gabriella.

También tiene una hija llamada Valentina, nacida en 2006 y fruto de su relación con la también actriz Andrea Noli; de su matrimonio con Elizabeth Álvarez, nacieron los mellizos Máxima y León, de 10 años.

Santiago ha llamado la atención en redes por el perfil galán que tiene, el cual se asemeja con el de su papá, quien es un rostro conocido en la televisión mexicana. Salinas ha sido protagonista de las telenovelas "Mariana de la noche", "La esposa virgen", "Fuego en la sangre" y "Qué bonito amor".

El parecido entre ambos es innegable, y ya muchos se refieren al actor como "suegro".