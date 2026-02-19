logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Hijo de Jorge Salinas destaca en modelaje

El parecido entre Jorge Salinas y su hijo Santiago se refleja en su perfil como modelo y figura pública.

Por El Universal

Febrero 19, 2026 03:05 p.m.
A
Hijo de Jorge Salinas destaca en modelaje

CIUDAD DE MÉXICO, febrero19 (EL UNIVERSAL).- El actor Jorge Salinas ya tiene un doble, se trata de su hijo Santiago, quien ha incursionado en el modelaje, y que en los meses recientes ha cambiado su aspecto físico a través de la disciplina del ejercicio y un estilo de vida saludable.
Santiago tiene un gemelo llamado Jorge Emilio, ambos, fruto de la relación entre el actor y Fátima Boggio; Salinas, de 57 años, tiene seis hijos en total, su debut como padre fue con Adriana Cataño, con quien tiene una hija llamada Gabriella.
También tiene una hija llamada Valentina, nacida en 2006 y fruto de su relación con la también actriz Andrea Noli; de su matrimonio con Elizabeth Álvarez, nacieron los mellizos Máxima y León, de 10 años.
Santiago ha llamado la atención en redes por el perfil galán que tiene, el cual se asemeja con el de su papá, quien es un rostro conocido en la televisión mexicana. Salinas ha sido protagonista de las telenovelas "Mariana de la noche", "La esposa virgen", "Fuego en la sangre" y "Qué bonito amor".
El parecido entre ambos es innegable, y ya muchos se refieren al actor como "suegro".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hijo de Jorge Salinas destaca en modelaje
Hijo de Jorge Salinas destaca en modelaje

Hijo de Jorge Salinas destaca en modelaje

SLP

El Universal

El parecido entre Jorge Salinas y su hijo Santiago se refleja en su perfil como modelo y figura pública.

Mario Bezares detiene gira en Austin por redada migratoria en EU
Mario Bezares detiene gira en Austin por redada migratoria en EU

Mario Bezares detiene gira en Austin por redada migratoria en EU

SLP

El Universal

La cancelación de visas y las redadas migratorias impactan a artistas del regional mexicano en Estados Unidos.

EDC México 2026 presenta mapa oficial y nueve escenarios
EDC México 2026 presenta mapa oficial y nueve escenarios

EDC México 2026 presenta mapa oficial y nueve escenarios

SLP

El Universal

EDC México 2026 combina música, arte inmersivo y pirotecnia en un evento de tres días.

Ticketmaster México respalda lineamientos para venta de boletos
Ticketmaster México respalda lineamientos para venta de boletos

Ticketmaster México respalda lineamientos para venta de boletos

SLP

El Universal

Ticketmaster destaca colaboración con autoridades para proteger derechos de consumidores.