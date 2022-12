Hilary Duff relata que padeció un trastorno alimenticio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Hilary Duff es una de las actrices de los 2000 más queridas y mejor recordadas por el público, por su participación en películas de gran éxito y su emblemático papel como "Lizzie McGuire" en la serie de Disney, y aunque la actriz siempre caminó por las alfombras rojas acompañada de una resplandeciente sonrisa, ahora confiesa que en uno de los mejores momentos de su carrera padeció un trastorno alimenticio.

La actriz de "La nueva cenicienta" se ha convertido en la nueva portada de "Women's Health", en su edición de enero próximo, debido a que en la actualidad es una de las famosas que llevan un estilo de vida ejemplar, ya que ha logrado equilibrar una dieta saludable con una rutina diaria de ejercicio que la mantiene en su mejor momento, como ella misma asegura, pues pese a que cuando era una adolescente adquirió gran popularidad, los efectos de la fama la afectaron mucho.

Duff, de 35 años, relató que en 2004, cuando apenas tenía 17 años, ya padecía un trastorno alimenticio, debido a que constante presión de aparecer frente a las cámaras y la competitividad con otra de las actrices que, al igual que ella, querían abrirse camino en Hollywood, por lo que Hilary consideraba que la única forma de ascender era mantenerse lo más delgada posible.

"Debido a mi trayectoria profesional, no puedo evitar decir: "Estoy frente a la cámara y las actrices son delgadas, fue horrible", recordó.

Y aunque, en su momento, Hilary nunca habló de este padecimiento, hubo una época en la que su pasó por las premiaciones o presentaciones arriba del escenario mostraban una versión de ella muy delgada, pero ahora la actriz de "How I meet your father" reconoce que, tras superar el trastorno que padeció, con el tiempo aprendió a apreciar su salud y darle un nuevo enfoque a la imagen que tiene de sí misma.

"Estoy apreciando mi salud, haciendo actividades que me hacen sentir fuerte en lugar de solo mejorar el exterior de mi cuerpo", confió a la revista. Además, Duff expresó que, a diferencia de lo que solía hacer en su juventud, ahora busca rodearse de personas con las que comparte perspectivas acerca de la salud, pues ahora tiene claro que lo mejor para ella es tener una ideología partidaria de "la positividad corporal", dormir lo suficiente y, por su puesto, equilibrar su dieta.

La actriz también aprovechó para hablar de las dietas que practican muchas personas famosas en las que, de un día a otro, lucen con muchos menos kilos y una imagen muy delgada, lo que genera en el público que las siguen la expectativa de llevar a cabo estas mismas prácticas que, lo único que hacen, es deteriorar la salud de las personas, pues someter al cuerpo a cambios radicales puente tener consecuencias graves.

En ese respecto, la actriz recurrió a una metáfora para explicar cuál es la mejor forma de transformar los hábitos cotidianos y conseguir un estilo de vida mucho más saludable: "Alcanzar tus objetivos de fitness es más una maratón que una carrera de velocidad. Y convertirlo en un maratón significa que mi enfoque principal para mis clientes es no solo alcanzar su objetivo, sino también mantener su objetivo. Y hacerlo rápidamente a menudo no les permite conservarlo", destacó.

Hace unos meses, Hilary apareció en otra edición de esta revista sin ropa, luciendo una figura muy trabajada, decisión que tomó para proyectar lo segura y satisfecha que ahora se encuentra de su cuerpo y aunque, en ese momento, recibió miles de comentarios positivos acerca de lo bien que lucía, la actriz prefirió mantenerse en un perfil modesto, asegurando que fue gracias a la iluminación y los trucos fotográficos que se llegó al resultado que se puede observar en la sesión de fotos.