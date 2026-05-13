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HOMBRE QUE ROBÓ MATERIAL MUSICAL A BEYONCÉ, ES CONDENADO

Por El Universal

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
HOMBRE QUE ROBÓ MATERIAL MUSICAL A BEYONCÉ, ES CONDENADO

Un hombre identificado como Kevin Evans se declaró culpable de robar discos duros con música inédita de Beyoncé, un año después del hecho ocurrido en Atlanta. Evans fue condenado a cinco años de prisión, de los cuales cumplirá dos tras aceptar un acuerdo con la fiscalía.

Ante el Tribunal Superior del condado de Fulton, en Atlanta, el acusado reconoció este martes, los cargos de violación de propiedad ajena e ingreso a un vehículo con intención de cometer robo. Además de la pena privativa de libertad, deberá cumplir libertad condicional y tendrá prohibido acercarse al área donde ocurrió el incidente o contactar a la víctima, de acuerdo con medios estadounidenses. 

Evans fue detenido por el Departamento de Policía de Atlanta en septiembre, en relación con el hurto registrado en julio de 2025.

El caso se originó tras el robo de discos duros que contenían música inédita, planes de espectáculos, listas de canciones y otros materiales del equipo de Beyoncé durante su gira Cowboy Carter en Atlanta. 

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