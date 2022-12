Horancio Pancheri es la peor pareja, dicen ex novias

A-AA+

Desde que Horacio Pancheri llegó a México, son muchos los éxitos que ha acumulado a través de las múltiples telenovelas en las que ha participado, pero no sólo eso, sino que en su estancia en nuestro país también ha entablado algunas de las relaciones amorosas más importantes de su vida, sin embargo, no han acabado muy bien, de acuerdo con los recuerdos que guardan sus exparejas; Grettell Valdez y Marimar Vega.

En la actualidad, el actor argentino ha hablado abiertamente del problema de celos que lo acompañó por varios años, afectando las relaciones de pareja que entabló con distintas actrices mexicanas, a tal grado que luego de terminar tres noviazgos formales, tomó la decisión de tratarse y buscar ayuda, sin embargo, los recuerdos de una mala relación siguen presentes en las personas con las que salió.

Una de ellas es Grettell Valdez con quien salió entre el 2015 y el 2016, tiempo en el que Horacio se comprometió con la actriz, sin embargo, terminaron tiempos después sin concretar sus planes de boda.

En una entrevista para "Pinky Promise", la actriz fue cuestionada acerca de cuál había sido el más complicado de sus noviazgos, por lo que Grettell reconoció que, en realidad, de todas sus relaciones sólo una de ellas había sido complicada, sin embargo, se mostró hermética a la hora de dar a conocer la identidad de la persona con la que protagonizó esa relación.

Pero Rossana Nájera, actriz y amiga de Valdez, que también estaba como invitada en el programa de Karla Díaz, tomó la palabra y aunque no dijo el nombre de Pancheri, recurrió a una insinuación para plantear que se trataba del actor argentino, pues expresó que una amiga suya también había vivido una situación complicada a lado de esa misma persona de la que Grettell no quería revelar el nombre.

"Pues fíjate, es la misma que de mi amiga. Qué chistoso, ¿verdad?", dijo Nájera, a lo que Grettel contestó: "-Pues sí, vean el programa de Marimar y ahí está la respuesta", haciendo referencia a la visita de Marimar Vega a "Pinky Promise" donde habló de forma más directa del noviazgo que tuvo con ese mismo actor.

En esa ocasión, Vega contestó a la misma pregunta tajantemente, asegurando que su relación con Pancheri había sido la más difícil, luego de haber estado dos años juntos, pues era un hombre muy celoso, postura que refrendó en su visita al podcast de Omar Chaparro, donde el propio conductor compartió un episodio en el que Horacio le reclamó, después de que el comediante compartiera una foto donde salía abrazado con Marimar en sus redes sociales, mandándole un mensaje que decía lo siguiente:

"Así voy a abrazar yo a tu esposa".

Pancheri de 40 años, ha reconocido que es un hombre celoso y que sus celos lo llevaron a perder tres de sus más importantes relaciones (otra de ellas fue a lado de Paulina Goto), sin embargo, también ha asegurado que ahora se encuentra tratando ese problema, para no cometer los mismos errores en su actual relación con la arquitecta Isa Valero.

"Fui celoso, eso sí. Uno piensa que es seguro y no, todo lo contrario. Ahora estoy trabajando mucho con mi terapia (lo de mis celos). Mis tres quiebres fueron por celos míos. Mis inseguridades".