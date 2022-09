"Hot Take". La película del juicio de Johnny Depp y Amber Heard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- La película que narra el juicio legal al que se enfrentaron Johnny Depp y Amber Heard está por estrenarse, convirtiéndose en una de las cintas filmadas en tiempo récord, pues no han pasado ni cuatro meses de que se dio a conocer la resolución del caso y "Hot Take" está lista para sumarse a las filas de streaming.

Hace unos meses, de lo único que se hablaba en los medios fue del pleito legal al que se enfrentaron Depp y Heard, quienes estuvieron casados entre 2015 y 2016 y, aunque su matrimonio fue corto, en ese lapso vivieron una serie de abusos, cometidos por ambas partes, que llegaron a darse a conocer mediáticamente.

Tras seis semanas de testimonios frente al jurado del estado de Virginia, en Estados Unidos, el actor de 59 años ganó la demanda que interpuso contra Heard por difamación; la resolución indicaba que la actriz tenía que indemnizar a su exesposo 10.3 millones de dólares, cifra que la abogada de la acusada aseguró que su cliente no podía pagar por falta de recursos.

A raíz de que este juicio se televisara, la opinión pública se apropió del tema y polarizó a las redes sociales, pues había quienes señalaban el comportamiento del actor, tachándolo de "violento" y "machista", y otras personas que aseguraron que Heard había manipulado las pruebas para probar una falsa inocencia.

Luego de presenciar el fenómeno mediático que generó el enfrentamiento legal de los actores de Hollywood, las productoras de cine se percataron de lo rentable que equivaldría llevar esta historia a la gran pantalla, por lo que, poco después de que diera terminado el juicio, a principios de junio, la filmación de "Hot Take" comenzó.

La dirección de la película estuvo a cargo de Sara Lohman, productora de cine, que se ha encargado de otras películas como "Sunday Brunch" y "Good Satan". A su vez, Mark Hapka y Megan Davis interpretarán a Johnny Depp y Amber Heard, respectivamente.

Por lo que se puede apreciar en el tráiler ya son muchos los sitios especializados en cine que hablan del gran parecido que existe entre Hapka y Depp, pues han asegurado que llevó a cabo una buena interpretación, tanto de su expresión verbal como física; también se ha señalado la falta de similitud de la actriz que da vida a Amber.

Otro de los motivos por los cuales se ha indicado que "Tubi Originals", la productora que lanzó la cinta, estaba interesada en lanzar la película antes de que el público perdiera el interés en la relación que existió entre los actores fue la sorpresa que "Hot Take" se estrenaría sólo dos días más tarde de que el tráiler se publicara.

Hasta este jueves, la cinta, que se estrenará este viernes, sólo está disponible en la plataforma "Tubi", exclusiva de Estados Unidos y aún se desconoce cuándo y a través de qué empresa llegara al streaming en México.