Humberto Zurita confiesa por qué ocultó su romance con Stephanie

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Lo de Humberto Zurita y Stephanie Salas va en serio. Si bien en los inicios de su relación intentaron ocultárselo a la prensa, lo cierto es que no costó mucho que los descubrieran. La química era evidente y aunque lo negaran eran encontrados caminando muy juntitos cada tanto.

Hace unos días Stephanie Salas terminó por hacer oficial su romance con el actor. Fue cuando publicó dos fotos en Instagram. "Erase una vez... el amor", escribió la actriz como epígrafe de la postal que le valió el apoyo de todos sus seres queridos. "Los amo", escribió entre los comentarios su hija Michelle.

Pero por qué demoraron tanto en confirmar la noticia. Humberto Zurita lo acaba de explicar en una entrevista. Muchos pensaron que podía ser por miedo al ex de Stephanie, pero nada de eso es lo que pasó en verdad. El actor tenía un motivo más que válido para tratar de ocultarlo un tiempo y ella lo validó, aunque la inversa también sucedió.

Según explicó Humberto Zurita tuvo que ver con su esposa fallecida. Con ella estuvo 30 años en pareja y todo era amor. "Yo (no lo) decía por respeto a Christian (Bach), pero por ahí también escuché que debía tenérselo a Stephanie", explicó.

Además, Humberto Zurita detalló que en definitiva fue "por respeto a las dos, pero sobre todo al recuerdo de Christian que sigue tan presente, también en el público que nos ha seguido durante tantos años". Para finalizar, el actor dejó en claro que el apoyo del público también lo animó a hacer oficial su romance.

En ese sentido, el novio de Stephanie Salas sostuvo que siente "un gran apoyo del público en Instagram. La gente sabe que han pasado ya tres años. Que nos encuentren a Stephanie y a mí juntos y estén contentos, les parezca bien, se los agradezco profundamente".