Humberto Zurita Rechaza críticas

Por El Universal

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
Humberto Zurita asegura que su relación con Stephanie Salas está mejor que nunca, pese a las imágenes que se han viralizado en los últimos días en las que presuntamente la pareja discutió en una plaza comercial de la Ciudad de México.

El actor de 71 años, que actualmente está por estrenar su propia versión de "El Seductor", fue cuestionado sobre dichas fotografías, ante lo cual señaló no recordar el suceso, pero al mismo tiempo apuntó que nunca trataría mal a una mujer por la educación que le dieron sus padres.

Sin embargo, a su llegada al Teatro Wilberto Cantón, se le vio bajar de su camioneta y dirigirse solo a la entrada del recinto sin esperar a Stephanie, lo que asegura, fue por cortesía con el personal del inmueble que ya le tenía la puerta abierta.

"La gente es envidiosa y la gente está buscando siempre lo malo de lo bueno, tendrían que ver lo bueno que yo hago por Stephanie, en este momento, cuando yo bajé de ahí, el señor de la puerta me abrió la entrada y yo pasé, mi chofer, que cuida a Stephanie, como si fuera yo, estaba ahí con ella, entonces, no me gustan de pronto las acusaciones y esas cosas", dijo.

Pese a los señalamientos, Humberto se dice seguro de su relación, incluso citando a Miguel de Cervantes en el Quijote de la Mancha, al decir: "acuérdate que el Quijote le dijo a Sancho, Sancho, que ladren, que ladren, Sancho, señal que cabalgamos".

