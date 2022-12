Ignacio López Tarso asegura que el cine lo tiene olvidado

CIUDAD DE MÉXICO,- Salud es lo que le sobra al actor Ignacio López Tarso, quien asegura a sus 97 años estar en perfectas condiciones para seguir obteniendo papeles en la televisión y el teatro, sin embargo, detalla: no le han dado oportunidades.

A pesar de que el actor tiene una trayectoria artística de más de 70 años, pues ha explorado facetas tanto en el cine, como en el arte dramático y la tv, incluso protagonizó grandes cintas en la época del cine de oro mexicano como “Macario”, pareciera que el estigma de la edad le está jugando en contra.

Durante una entrevista en “Sale el Sol”, el actor expresó que le gustaría vivir muchos años más, pues en enero cumplirá 98, si bien comentó que de momento sólo se dedica al teatro, el séptimo arte y la televisión no es algo que esté en sus planes a corto plazo, debido a que los productores no lo llaman.

“No me han llamado, me conocen todos muy bien, no necesito hacer llamados ni nada, ya saben. No me llaman, es porque no se han interesado ninguno de ellos en mí”, expresó.

Debido a la pandemia, Tarso no pudo presentarse en los escenarios por tres años, por lo que decidió producir sus propias obras de teatro en internet. A pesar de que en este momento tiene muchos proyectos en puerta junto con su hijo, también externó que el cine lo ha olvidado por completo.