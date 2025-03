Imagine Dragons anuncia concierto en México

La agrupación Imagine Dragons sorprende a sus fans mexicanos con el anuncio de que ofrecerá un concierto en la Ciudad de México en septiembre, como parte de su "LOOM World Tour", el cual tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros; si te interesa asistir al espectáculo, no te pierdas la oportunidad de recibir el código para poder adquirir boletos durante la preventa.

La banda estadounidense se ha convertido en una de las consentidas del público mexicano; a lo largo de 14 años de trayectoria, Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee han demolido la idea de que el rock es un género en desuso, pues desde sus inicios recibieron gran reconocimiento y, gran prueba de ello es que, siguen creando música de forma ininterrumpida.

En 2024, la banda lanzó "LOOM", su sexto álbum de estudio, del que se extraer su gira "Loom World Tour", que dio comienzo en el verano del año pasado.

La gira visitó diferentes partes del mundo, desde el año pasado, y desde aquel entonces, sus fans mexicanos pedían a Imagine, a través de sus redes, que visitaran nuestra ciudad. De hecho, Brasil, fue el único país de Latinoamérica que estuvo incluído en la primera etapa del tour.

No sería hasta este 2025, que el grupo daría a conocer la buena noticia para nuestro país.

A través de sus cuentas oficiales, la banda publicó que el próximo 5 de septiembre volverá a nuestra ciudad para pormocionar su más reciente álbum, del que se depreden temas como "Eyes Closed", "Nice to Meet You" y "Wake Up".

El concierto se realizará en el Estadio GNP Seguros y, si bien, todavía los boletos no están a la venta, la banda compartió un enlace mediante el que sus fans pueden proporcionar su correo para recibir el cógido para tener acceso a la preventa del evento.

Hasta la fecha, Imagine Dragons ha visitado nuestro país en tres ocasiones, la primera tuvo lugar durante la novena edición del Corona Capital; la banda se presentó el domingo 18 de noviembre, junto a otras agrupaciones como Nine Inch Nails, MGMT y New Order.

En noviembre de 2022, el grupo volvería a nuestra ciudad, para ofrecer tres conciertos en el Palacio de los Deportes, sin embargo, fueron cancelados debido a las hemorragias vocales que sufrió Dan, su líder.

Fue en mayo de 2023 que reagendó los tres espectáculos, pero los tres conciertos se convirtieron en uno, al cambiar de sede en el otrora Foro Sol.

El año pasado, a finales de marzo, se presentó fuera de la capital, por vez primera, en el estado de Guanajuato en la Feria de las Fresas.