Imelda Garza recibe amenazas mientras pelea por la custodia de su hijo

El pleito legal por la custodia del pequeño José Julián Figueroa, hijo de Imelda Garza Tuñón y único nieto de Maribel Guardia, está escalando a nuevas dimensiones. En medio de las acusaciones contra Tuñón por violencia familiar hacia su niño de 7 años, se reportó que está recibido amenazas anónimas.

Según información de "Venga la Alegría", los mensajes de odio contra Imelda han afectado su vida profesional, al punto de impedirle cumplir con algunos compromisos. De hecho, este habría sido el motivo por el cual no se presentó al estreno de una obra de teatro en la que participa, ya que temía por su seguridad.

El programa de espectáculos expuso las advertencias de números desconocidos, que aparentemente llegaron al teléfono de Tuñón, donde incluso la acusan de haber cometido homicidio en contra de Julián Figueroa, su esposo, quien perdió la vida en 2023.

"Estás amenazada, te vamos a quitar a tu hijo y ya tienes delito de homicidio hacia tu exesposo", se lee en uno de los mensajes.

Asimismo, a Imelda le habrían informado que una de sus amistades cercanas tuvo que declarar en su contra ante cámaras, ya que lo coaccionaron con agentes de policía para obtener declaraciones que dañaran su imagen.

"Extorsión, ayer hicieron que este chavo hiciera la entrevista con seis agentes del otro lado de la cámara, que supuestamente estaban investigando un intento de homicidio y si él había sido cómplice", se lee en otro texto.

A lo largo del proceso, Maribel Guardia ha sugerido que su nuera no es apta para cuidar a José Julián, alegando problemas de alcoholismo e incluso posible consumo de drogas. Además, la acusa de descuidar al menor, asegurando que llegaba a altas horas de la noche tras salir de fiestas. Actualmente, el niño permanecerá al menos 90 días más bajo su cuidado.

Mientras tanto, Imelda ha hablado con los medios para defenderse de los señalamientos y ha compartido sus exámenes toxicológicos, que resultarían negativos. También llegó a declarar que el conflicto con Maribel inició cuando decidió mudarse con su hijo, ya que tras la muerte de Julián siguió viviendo en la casa de su suegra. Además, reveló que le confesó a Guardia que su esposo, Marco Chacón, la estaba engañando.

Para demostrar que está en plenas facultades para hacerse cargo de Julián, de quien fue separada a mediados de enero, Imelda anunció que realizará transmisiones en vivo para que el público la conozca mejor.

Hace unas horas, a través de su perfil de Instagram, Imelda compartió un mensaje dedicado a su hijo, asegurándole que no lo dejará solo.

"Cuando la vida se ponga dura, recuerda que significas todo para mí", escribió en una Instastorie.

Añadió que su propósito en la vida es amarlo y protegerlo con todas sus fuerzas: "No importa cuántos años pasen, nada puede cambiar mi amor por ti".

Por su parte, Maribel pidió fuerzas y valor en otro post en redes sociales, recordando a su hijo fallecido.

"Aprendí a atrapar esos momentos mágicos e irrepetibles que compartimos juntos. He tenido que aprender a escucharte en mis recuerdos y sumergirme en la inmensidad del amor infinito de Dios, porque sé que estás con él y eres feliz, pero como dueles".

Ayer se cumplieron 22 meses de la muerte de Julián Figueroa, que perdió la vida a causa de un infarto de miocardio.