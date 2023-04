Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, canta desde pequeña

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- Imelda Garza Tuñon, viuda de Julián Figueroa y mamá de su hijo, es una joven de 25 años que desde los seis años halló su vocación en el canto.

A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la joven compartió que es una amante del arte: "soy actriz y cantante, soy cantante desde que tengo seis años. Me acuerdo que mi papá me regaló una grabadora en donde hacía canciones para las nubes".

Aunque la primera vez que cantó de manera formal tenía ocho años y entró al coro escolar donde participó cantando canciones de regional mexicano y el Himno Nacional.

La nuera de Maribel Guardia compartió que en la actualidad tiene un rango de alto soprano, "me han desarrollado alto las graves, porque pues mi natural es soprano".

La joven contó que la actuación es una forma de terapia para ella y estudia en la escuela de Paty Espíndola, además de que entre sus planes está entrar al taller de teatro musical.

La joven tiene un amplio historial en el mundo artístico, ha participado en el mundo del patinaje artístico sobre hielo y la danza aérea.

Pese a que su esposo, Julián Figueroa era cantante de música de regional mexicano, como su padre Joan Sebastian. Ime Garza compartió en el video "10 cosas sobre mí", que ese género le gustaba muy poco, pero sí le gustaba una canción se obsesionaba hasta reproducirla constantemente.

Como Joan Sebastian, Julián Figueroa era amante de cantar en los palenques donde interpretaba los éxitos de sus álbumes "Yo sería", "Volaré" y "Acústico desde casa". Además, era actor y participó en algunas telenovelas de Televisa.

De hecho, el hijo de Maribel Guardia interpretó a su papá de joven en la serie biográfica "Por Siempre Joan Sebastian" de 2016.

La esposa de Julián Figueroa y madre de su hijo le escribió un mensaje en Instagram con el que lo despidió.

"Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore", escribió.