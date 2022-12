Impacta "El prodigio", la nueva película de Netflix

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- A mediados del mes de noviembre Netflix estrenó "El prodigio", película protagonizada por Florence Pugh y que desde entonces, no sólo se ha convertido en una de las más vistas en la plataforma, también ha generado gran debate entre los espectadores.

La cinta se ambientó en el siglo XIX y contó con la dirección del cineasta Sebastián Lelio, quien ya ganó el premio Óscar por su filme "Una mujer fantástica".

La historia, que es una adaptación de la novela "The wonder", nos presenta a Lib Wright, una enfermera inglesa que se ve obligada a viajar a Irlanda para investigar el curioso caso de Anna O'Donnell, una jovencita que asegura ha sobrevivido durante cuatro meses sin probar alimento alguno y a pesar de ello sigue con buena salud.

La familia y los habitantes del lugar atribuyen la condición de Anna como un milagro, incluso, creen que la adolescente ha sido elegida por Dios. Es ahí donde Lib entra, pues intentará encontrar una explicación médica a esta situación, mientras lucha con sus propios demonios y pone en juego su ética, creencias, conocimientos y hasta su propia cordura, lo cual es materia para que el público reflexione.

Además de sus grandes actuaciones, la temática de esta película ha dado y mucho de qué hablar porque, en la vida real, sí ha existido gente que logra vivir por mucho tiempo sin comer, motivadas por una cuestión de fe y fanatismo. A estas personas se les conoce como las ayunadoras, y han despertado gran interés, incluso en la novelista Emma Donoghue, autora del libro en el que se basó esta producción.

Emma también ayudó a redactar el guion basándose en cerca de 50 casos de ayunadoras de distintas nacionalidades, de los siglos XVI y XX.