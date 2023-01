In-D: Monel y Panteón Rococó cerca de las tres décadas de trayectoria

Decía el peleador mexicano Brandon Moreno que resulta sumamente complicado levantarse al gimnasio cuando uno despierta entre sábanas de seda. Hace falta mucho más que amor a una profesión para no perder la garra y el hambre de alcanzar nuevas metas cuando se tiene una trayectoria consolidada. Tal es el caso de la banda mexicana Panteón Rococó. Con una carrera musical resuelta la icónica agrupación de ska no ha aflojado el paso y se prepara para festejar sus treinta años de vida.

Hablar de Panteón Rococó es hablar de una de las bandas que serán recordadas como parte fundamental de la historia del rock en nuestro país con temas como "Esta Noche", "Vendedora de Caricias" y "El Último Ska". Estos tracks clásicos deben su éxito en gran medida al sonido de Monel, guitarrista de la banda, con quien Pulso tuvo oportunidad de charlar.

"Uno nunca deja de aprender ni deja de querer superarse, nos falta seguir haciendo mucha música. Después de veintisiete años de girar por muchas latitudes nos faltan algunos países por visitar. Japón y Venezuela son lugares donde nos encantaría poder tocar", comenta Monel acerca del momento actual que atraviesa la banda.

Panteón Rococó surgió prácticamente a la par de dos fenómenos socioculturales de gran importancia para la sociedad mexicana. Por un lado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), al igual que el surgimiento de Internet como herramienta de acceso a la información. "A nosotros nos tocó forjarnos en un entorno de la preparatoria con unos años muy activos políticamente. Nosotros provenimos de esos movimientos como el del EZLN, haciendo cosas por nosotros mismos, ser autogestivos. Mucha de nuestra filosofía viene muy de la mano con la ideología zapatista" comenta Monel a los micrófonos de Pulso.

La industria musical en la actualidad cuenta con una oferta masiva de opciones y propuestas. Ya han quedado atrás los años en los que las figuras icónicas del rock se concentraban en solamente unos cuantos nombres. Hoy en día existe un universo entero de propuestas musicales que vuelve complicado poner el spotlight en una sola persona. Al respecto Monel comenta: "No creo que haya una crisis de figuras musicales. Nosotros en nuestro recorrido por todo el mundo nos hemos dado cuenta de que siguen surgiendo muchos músicos, vemos muy buenos músicos en las calles y luego los vemos en pequeños escenarios y así van evolucionando. Aunque actualmente los músicos tenemos que enfrentarnos a una generación difícil que ya no se da el tiempo de escuchar un CD completo, por ejemplo".

Para Panteón Rococó aún queda mucho camino por recorrer y mucha música nueva por crear. El paso de los años no ha mermado sus ganas de seguir creando música. "A finales del año pasado estuvimos reunidos los ocho, platicamos qué es lo que queremos hacer próximamente. Me motivó mucho darme cuenta que todos tenemos esa chispa de querer seguir trabajando con Panteón. Estamos en proceso de composición de un nuevo álbum. Va a haber música nueva, no puedo decir cuándo, pero va a suceder".

Para Monel es un momento de consolidación musical tanto de manera individual como en conjunto con sus compañeros de banda. Los próximos meses serán cruciales para consolidar el nuevo material que Panteón Rococó planea lanzar antes de que termine el 2023. Es momento de disfrutar y contemplar el legado de una de las bandas mexicanas que, seguramente, seguirán siendo tema de conversación con el paso de las décadas. Hay Panteón Rococó para rato y eso hay que celebrarlo.

Instagram: @monelo

Spotify: Panteón Rococó.