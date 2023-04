Influencer pone fin a polémica con colectivo Poder Prieto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- Hace unos días, Poder Prieto, colectivo enfocado en la abolición de narrativas y prácticas racistas, fue acusado por Luz Valdez de plagiar el diseño de una capa, sin darle créditos a Feliciana Bautista, la artesana que lo elaboró.

La prenda fue modelada por Tenoch Huerta, actor mexicano que pertenece al movimiento. Tras un intercambio de señalamientos por intimidación y violación a los derechos de autor, Valdez le puso fin a la polémica en Twitter.

La joven, quien salió en defensa de Feliciana Bautista, emitió una serie de mensajes mediante sus redes sociales, los cuales llegaron a Poder Prieto e Hijos del maíz para aclarar la situación.

A través de TikTok, la joven publicó un video del 11 de diciembre de 2022 en el que presentó la original capa de pluma. A causa de la denuncia, Feliciana le pidió conocer a Tenoch Huerta.

Luego de concretarse el encuentro entre la artesana y el actor, Valdez recibió un reclamo por decir que la capa no era de Hijos del maíz, lugar en el que se comercializaba.

La joven exhibió públicamente lo ocurrido, ya que el sitio de venta no aceptó dar créditos a Feliciana. Por ello, decidió tomar el asunto "más en serio" hasta que se hizo viral.

Poder Prieto e Hijos del Maíz lanzaron un comunicado, donde ofrecieron una disculpa pública a Luz Valdez y a la artesana. A raíz de ello, Feliciana comenzó a recibir reconocimiento sobre su trabajo.

"Amo mucho a los artesanos y Feliciana me llama contenta por el reconocimiento que ya le dan, porque van a su puesto y le dicen que la apoyan". No obstante, la promotora también señaló que el acoso y hostigamiento que recibió por defender la causa, le hicieron pasar un mal momento.

A manera de seguimiento, en su perfil de Twitter la joven envió un mensaje con el que dio por concluida la disputa.

"Sólo quiero decir que yo ya no espero nada más respecto a este tema, no abonaré más a una polémica que se ha descontextualizado para beneficio de otros", expresó.

La defensora también agradeció a quienes le brindaron apoyo y contención. "Este acontecimiento será un precedente para crear conciencia en la sociedad y en un futuro ver colaboraciones más éticas y justas entre artesanos o artistas textiles y diseñadores", sentenció.

Finalmente, Luz Valdez lamentó que "los egos y frustraciones individuales" no permitan reforzar las luchas colectivas. A pesar de ello, continuará trabajando y buscando mecanismos para identificar, denunciar y prevenir abusos contra artesanos.