Itatí Cantoral revela que está saliendo con Ariel Miramontes

La buena relación y la química entre Itatí Cantoral y Ariel Miramontes es innegable, la actriz de 50 años y el comediante de 54 años sorprendieron a la prensa con demostraciones cariñosas, la actriz aseguró que aunque no son pareja sí están saliendo.

Cantoral y Miramontes trabajan juntos en la película "Desastre en familia", y al reunirse en la inauguración de un complejo de salas de cine, fue captada con el actor que sin la caracterización de "Albertano" es por completo otra persona.

Entre abrazos y besos, incluso uno en los labios, Itatí reveló cuál es la relación actual con Ariel.

"Estamos saliendo, yo no tengo ahorita un compromiso formal y Ariel tampoco, no somos novios, ni pareja, pero sí estamos saliendo", expresó la actriz ante el asombro de la prensa.

La recordada villana Soraya Montenegro, halagó la calidad actoral de Ariel, dijo que era un actor muy profesional, increíble, que llega mucho tiempo antes de su llamado.

Cantoral no sólo elogió a Miramontes como actor, también lo hizo como padre, pues afirmó que si más gente fuera tan buen papá como él, este mundo sería mejor.

Aunque algunos creen que todo se trató de una broma, otros ya hasta los felicitaron y les auguraron una feliz relación llena de risas y buen humor.