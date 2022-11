Iván Sánchez asegura que la serie sobre Bosé lo cuenta todo, sin filtros

El actor y modelo español Iván Sánchez, quien ha participado en la producción de televisión sobre la vida de Miguel Bosé "Yo seré", en la que encarna al cantante en su etapa de madurez, ha revelado que la serie "lo cuenta todo sobre él, sin ningún tipo de filtro".

Por ello, el público "va a poder entender" a la persona que hay tras el personaje del cantante español, nacido en 1956 en Cuidad de Panamá, que tiene también las nacionalidades panameña y colombiana y se estableció hace unos años en Ciudad de México.

Iván Sánchez (Móstoles, España, 1974) ha hablado en una entrevista con EFE sobre su participación en dicha serie, que se ha estrenado en México el pasado 3 de noviembre y posteriormente en otros países de América Latina y en Italia, y que próximamente se podrá ver en Estados Unidos y en España a partir de enero.

Respecto a su participación en la bioserie, Sánchez ha considerado que haber podido interpretar al cantante, al que conoce desde hace más de 25 años, ha sido "una de las cuatro o cinco perlas que aparecen en la vida a lo largo de la carrera de un actor".

Además de retratar la intensa vida del cantante español, "de la que sólo se sabe por habladurías y sólo se ha contado lo que despierta morbo e interés de su vida privada", "Yo seré" es "una inmersión en una parte de la España de finales de los 70 y comienzos de los 80, en la que Miguel vivió una vida privilegiada, tanto en lo referido a la luz como a las sombras".

"Creo que la gente se va a sorprender mucho de esta serie, porque se cuenta absolutamente todo, sin ningún tipo de filtro, y también porque está contada de una manera muy humana, tanto para lo bueno como para lo malo", ha desvelado.

"Pero la gente va a poder entender a Miguel, la persona, para llegar a comprender lo que es Miguel Bosé, el personaje", ha asegurado.

Sánchez ha explicado que el actor José Pastor hace de Miguel Bosé entre los 18 y los 35 años, y él le encarna entre los 35 y los 53.

"Me resulta mucho más complicado hacer un personaje secundario en una película o en una serie donde el engranaje ya esta montado y va sólo, que cuando tengo toda la responsabilidad de encarnar al personaje principal", ha señalado.

El actor ha apuntado también que durante el rodaje no se contó con la colaboración del cantante español "por decisión de la productora y de los propios actores; no tenerle cerca para no estar influenciados por su presencia".

"Miguel estuvo hablando durante dos años con el creador de la serie, Nacho Faerna, y contó absolutamente todo por lo que ya teníamos el material necesario", ha matizado.