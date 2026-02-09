JAIME CAMIL EN PAPEL FEMENINO

Para Jaime Camil no es la primera vez que se caracteriza de mujer, lo hizo en la telenovela "Por ella soy Eva", ahora regresa a los escenarios en la Ciudad de México con el musical "Matilda", donde da vida a la controversial maestra: "Tronchatoro".

"La historia real del personaje antes de llegar al cine en Hollywood lo hacía un hombre... es un papel muy Shakespiriano y fue por eso que me animé a participar en un gran montaje de Alejandro Gou, quien apuesta en producción y talento", comentó el actor y es por eso que se animó a decir que esta aventura de trasformación, ya la probó. Mirada invasiva y retadora, gesto torcido, gran lunar cerca de la boca y un rostro amargo, molesto, frío, combativo y cruel.