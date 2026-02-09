logo pulso
Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

JAIME CAMIL EN PAPEL FEMENINO

Por El Universal

Febrero 09, 2026 03:00 a.m.
JAIME CAMIL EN PAPEL FEMENINO

Para Jaime Camil no es la primera vez que se caracteriza de mujer, lo hizo en la telenovela "Por ella soy Eva", ahora regresa a los escenarios en la Ciudad de México con el musical "Matilda", donde da vida a la controversial maestra: "Tronchatoro".

"La historia real del personaje antes de llegar al cine en Hollywood lo hacía un hombre... es un papel muy Shakespiriano y fue por eso que me animé a participar en un gran montaje de Alejandro Gou, quien apuesta en producción y talento", comentó el actor y es por eso que se animó a decir que esta aventura de trasformación, ya la probó. Mirada invasiva y retadora, gesto torcido, gran lunar cerca de la boca y un rostro amargo, molesto, frío, combativo y cruel.

Bad Bunny destaca rivalidad México-Puerto Rico en el boxeo

SLP

El Universal

Bad Bunny rinde tributo a Puerto Rico y resalta la rivalidad boxística entre México y la isla en el show de medio tiempo

Políticos mexicanos elogian a Bad Bunny en el Super Bowl

SLP

El Universal

Bad Bunny es aplaudido por su presentación en el Super Bowl y su mensaje de amor frente al odio. Políticos mexicanos elogian su actuación.

Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales

SLP

EFE

Bad Bunny, Lady Gaga y Ricky Martin se roban el show en el Super Bowl LX con actuaciones sorpresa.

Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny en nueva polémica

SLP

El Universal

Las críticas a Bad Bunny en el show del Super Bowl provocan reacciones de Eduardo Verástegui y seguidores.