JAIME CAMIL EN PAPEL FEMENINO
Para Jaime Camil no es la primera vez que se caracteriza de mujer, lo hizo en la telenovela "Por ella soy Eva", ahora regresa a los escenarios en la Ciudad de México con el musical "Matilda", donde da vida a la controversial maestra: "Tronchatoro".
"La historia real del personaje antes de llegar al cine en Hollywood lo hacía un hombre... es un papel muy Shakespiriano y fue por eso que me animé a participar en un gran montaje de Alejandro Gou, quien apuesta en producción y talento", comentó el actor y es por eso que se animó a decir que esta aventura de trasformación, ya la probó. Mirada invasiva y retadora, gesto torcido, gran lunar cerca de la boca y un rostro amargo, molesto, frío, combativo y cruel.
no te pierdas estas noticias
Bad Bunny destaca rivalidad México-Puerto Rico en el boxeo
El Universal
Bad Bunny rinde tributo a Puerto Rico y resalta la rivalidad boxística entre México y la isla en el show de medio tiempo
Políticos mexicanos elogian a Bad Bunny en el Super Bowl
El Universal
Bad Bunny es aplaudido por su presentación en el Super Bowl y su mensaje de amor frente al odio. Políticos mexicanos elogian su actuación.
Bad Bunny lidera espectáculo histórico en el Super Bowl con invitados especiales
EFE
Bad Bunny, Lady Gaga y Ricky Martin se roban el show en el Super Bowl LX con actuaciones sorpresa.