Jaime Maussan reacciona a dichos en EU sobre naves extraterrestres

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- Tras los testimonios del mayor retirado, David Grusch, sobre los "fenómenos aéreos no identificados" (UAP, por sus siglas en ingles) y "restos biológicos no humanos", ante el Congreso de Estados Unidos, el periodista e investigador Jaime Maussan celebró en su cuenta de Twitter las declaraciones con varios mensajes.

"Bienvenidos a la Tierra", fue una de las frases que publicó Jaime Maussan tras darse a conocer el testimonio de David Grusch, aunque también recordó de forma irónica cuando el Senado de Estados Unidos legisló sobre la existencia de recuperación de cuerpos de inteligencias no humanas y de tecnología UAP en la Ley NDAA 2024 E.U., "eche un vistazo a dicha sección en este video con música amena", escribió.

David Charles Grusch, Oficial de la Agencia de Inteligencia Espacial; Fuerza Aérea; para el sector UAP del Pentágono en retiro, ha declarado bajo total juramento en el Capitolio de los Estados Unidos que; hay Cuerpos de Inteligencia No Humana en nuestro Planeta. #AudienciaOVNI pic.twitter.com/x6emRigPee — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) July 26, 2023

En el video suena la canción "We are de Champions" del grupo británico Queen de fondo."El Congresista @RepMattGaetz ha revelado haber tenido acceso al registro de un UAP que no pudo vincular a alguna capacidad humana, el piloto declaró que se encontró con una flota de objetos en formación de diamante sobre el Golfo de México, lo cual se confirmó en el radar", se lee en otra de las publicaciones de Jaime Maussan. este 26 de julio.Y es que según los testimonios vertidos este martes en el Congreso de Estados Unidos, este país está ocultando un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa de objetos voladores no identificados, afirmación que ha sido negada por el Pentágono.La agencia AP informó que el mayor retirado dijo que el jefe de un grupo de trabajo del gobierno sobre UAPs le pidió en 2019 identificar los programas altamente clasificados relacionados a este tema por lo que fue asignado a la Oficina Nacional de Reconocimiento, agencia que opera los satélites espía de país.Cuando los congresistas le cuestionaron si el gobierno tenía información sobre vida extraterrestre, Grusch respondió que Estados Unidos probablemente está al tanto de la actividad "no humana" desde la década de 1930.