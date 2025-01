Jamie Lee Curtis y su donativo para combatir incendios en Los Ángeles

La fundación familiar de la actriz Jamie Lee Curtis, integrada también por su marido, el actor y director Christopher Guest, y sus hijas Annie y Ruby, donó un millón de dólares para ayudar a contener los incendios que afectan varias zonas de Los Ángeles desde el pasado 7 de enero.

Fue la propia actriz quien dio a conocer este noble gesto, a través de una publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram.

Curtis, también aclaró que este dinero iría destinado a crear un fondo de ayuda para los más necesitados y que ye estaba en comunicación con las autoridades locales para aprovechar al máximo este donativo: "mi esposo, nuestras hijas y yo hemos prometido 1 millón de dólares de nuestra Fundación Familiar para iniciar un fondo de apoyo para nuestra gran ciudad y las grandes personas que viven y aman allí", escribió junto a una fotografía de los incendios.

La protagonista de "Halloween" también reconoció y agradeció el trabajo de los equipos de emergencias, bomberos, voluntarios y todas aquellas personas que se han unido para tratar de sofocar el fuego que ya ha arrasado con más de 15 mil hectáreas y ha causado la evacuación de 150 mil residentes.

Además del donativo, la también productora, animó a sus fans y el público en general a aportar recursos para los más necesitados: "'My Hand in Yours' (su fundación) comenzó con el simple mensaje de que 'no estás solo'. Ahora más que nunca necesitamos abrazarnos fuerte e irradiar amor para ayudarnos a todos a superar esta tragedia devastadora", agregó en un segundo mensaje.

La actriz reside en Pacific Palisades, una de las localidades más afectada por los incendios.

"El lugar donde vivo está en llamas ahora mismo. Toda la ciudad de Pacific Palisades está ardiendo, todo, el mercado en el que compro, las escuelas a las que van mis hijos. Muchos amigos han perdido sus casas. Así que es una situación realmente terrible", dijo Curtis en una entrevista televisiva.