Jaqueline Andere recuerda las exigencias de Yadhira Carillo en La Otra

CIUDAD DE MÉXICO, julio 14 (EL UNIVERSAL).- La primera actriz Jaqueline Andere rememoró que, cuando trabajó con Yadhira Carillo, fue testigo de algunas de las exigencias que la actriz hacía a la producción, las cuales le parecían poco habituales, por lo que, la denominó una persona " muy especial".

En entrevista para el podcast "Perversiones de un café", la primera actriz habló de la transición a la que se enfrentó con el auge de la televisión, pues ella debutó en el cine y, en principio, no sabía a quién acudir para que se le diese su primera oportunidad en la pantalla chica.

Y, si bien, fue Luis de Llano Palmer quien la contrató para su primera telenovela, no fue sino hasta que trabajó con Ernesto Alonso, "el señor telenovela", que comenzó a obtener el reconocimiento del público, con la telenovela "La sonrisa del diablo", emitida durante 1970.

Andere recuerda al productor como el "parteaguas" de su carrera pues, a partir de ese melodrama, Alonso la convocó, prácticamente, para todas sus producciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Una de ellas fue "La otra", telenovela del 2002, protagonizada por Yahdira Carrillo y Juan Soler.

Jaqueline interpretó a Bernarda Sáenz, la madre de los dos personajes a los que dio vida Carrillo; las gemelas Carlota y Cordelia.

En la entrevista para el podcast, Andere recordó que trabajar con Yadhira resultaba complicado, cuando se trataba de grabar las escenas más dramáticas, debido a que la joven actriz pedía a la producción que reprodujeran música clásica, la que la ayudaba a alcanzar la sensibilidad que necesitaba para lograr una interpretación todavía más fidedigna.

Por este motivo, la primera actriz consideró que Yadhira era "muy especial", aunque, antes de hacer esa confesión, trastabilló por temor a que su excompañera pudiera ofenderse.

"Yadhira yo la adoro, yo la quiero mucho, pero Yadhira era muy especial, ella quería que le pusieran, cuando estaba actuando, música", contó.

Sin embargo, la habilidad que Yadhira desarrollaba con la música, entorpecía la concentración de doña Jaqueline, quien se relajaba con la armonía de las piezas cuando, en casi todas sus escenas, tenía que gritar y discutir, pues era la antagonista.

"Yo que tenía que estar enojadísima, decirle ´eres esto´y ´eres lo otro´, (pero) con la musiquita, preciosa y lo que tú quieras me desconcentro, entonces yo le dije al director, ´por favor, cuando sean escenas mías con Yadhira, que yo tenga que estarle gritoneando, no pongan música porque a mí me distrae´, ¿si soy una villana, cómo voy a estar con esa música que me relaja?", expresó.

Tras terminar con la anécdota, envió un mensaje a su coprotagonista, a quien le pidió que no se molestase por su confesión.

"Yadhirita, si ves este programa, no te enojes, mi amor, pero me acuerdo tanto cuando me ponías la musiquita para actuar".