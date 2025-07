Subida en cuota de jitomate preocupa a productores de Morelos

Los productores de jitomate en Morelos se mantienen atentos al desenlace de las negociaciones entre México y Estados Unidos, con respecto al pago de la cuota compensatoria para esta verdura, porque una elevación del porcentaje para exportar inhibiría el traslado del producto sinaloense, considerado el "monstruo" del jitomate, y en consecuencia la saturación del mercado nacional.

Ramiro Silvestre Moreno, representante de los jitomateros en el estado, afirmó que una variante en la cuota compensatoria y el cierre de la frontera a la exportación afectaría gravemente la producción local, porque en automático la producción de Sinaloa "atascaría" el mercado local y el precio del jitomate caería drásticamente.

"A nivel nacional pega porque como Sinaloa no tendría línea de exportación y cubriría el mercado nacional. Morelos exporta muy poco y se queda con el 70 u 80% de la producción para colocarla en la CDMX y el estado de Puebla, los lugares más cercanos, pero si a Sinaloa no lo dejan exportar, ellos mandarían todo para el interior de México y nos dañarán", dijo Silvestre Moreno.

- Productores de jitomate piden a Sheinbaum llegar a un acuerdo con EU

"Nos pegó en la época del COVID, cuando cerraron las fronteras, y los siguientes meses hubo problemas en el mercado internacional porque no nos dejaban pasar. Entonces todo el jitomate se vino para México y por eso no nos conviene que le cierren la frontera a Sinaloa".

¿Entonces usted hace un llamado a la presidenta para que alcance un acuerdo con el presidente Donald Trump?

Sí, para que llegue un acuerdo y también para que los impuestos no nos afecten porque todo lo que compramos de semillas vienen de exportación, así como los agroquímicos.

- Productores de jitomate en Morelos temen pérdidas

En Morelos hay alrededor de 2 mil productores de jitomate quienes siembran entre 580 y 600 hectáreas, tanto en invernaderos como en campo abierto, con un rendimiento de hasta 140 toneladas por hectárea en cambio abierto y hasta 230 en invernadero de jitomate tipo saladet.

Este es el jitomate que se vende más en el mercado mexicano porque dura hasta 15 días en la canasta básica.

Ramiro Silvestre afirma que del total de la producción exportan alrededor de 20 mil toneladas, el rendimiento promedio es de 100 hectáreas, porque el productor quiere su dinero de inmediato y los que exportan deben esperar hasta 25 días para cobrar.

El líder de los productores afirma que un aumento de la cuota compensatoria golpearía su economía porque el valor de la producción por hectárea es de entre 300 y 400 mil pesos en invernadero y de 250 mil en campo abierto.

"Es muy caro el valor de la producción y luego ya tenemos muchos problemas en el estado de Morelos, con la mosquita blanca y eso hace que le caiga virus en las plantas del jitomate y se queden pequeñitas", explicó.