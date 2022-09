Jason Momoa usa bolso de mano y desafía estereotipos de masculinidad

A-AA+

En los últimos días, personalidades del medio artístico como Mijares y Alejandro Fernández han sido señalados por su forma de vestir, ya que por las prendas que portan, las cuales no responden al estereotipo de masculinidad convencional, se les ha denominado como "señoras" y otras expresiones de connotación homofóbica. Ahora, Jason Momoa posó en una alfombra roja con una cartera rosa claro demostrando su buen gusto al vestir.

No sólo las mujeres luchan contra los estereotipos de género que dictan que es lo "correcto" ya no sólo a la hora de vestir, sino en el momento de comportarse y llevar a cabo una serie de actividades que definen su existencia, que van desde estudiar una profesión, dedicarse a un oficio o la postura que debe tomarse dentro de una relación amorosa o familiar, sino que los hombres también son víctimas del prejuicio.

La semana pasada, Alejandro Fernández compartió una serie de publicaciones en las que mostraba sus vacaciones en Venencia, Italia, pero lo que más llamó la atención de las redes sociales no fue la góndola en la que viajaba, o la mujer que lo acompañaba; su novia Karla Laveaga Vuilleumier, sino el atuendo que vestía, compuesto por una camisa de satín floreada, unos pendientes y gafas de sol.

Pero no fue el único criticado, sino que Mijares y Elton John también provocaron el alboroto tanto de sus seguidores como de sus detractores por los atuendos con los que fueron vistos recientemente. Las opiniones en redes sociales, tan divididas, dieron lugar a otra serie de cuestionamientos, en las que muchas y muchos usuarios se preguntaron el por qué estos famosos fueron señalados y burlados, mientras que otras celebridades como Harry Style o, en su momento, Juan Gabriel son o fueron aplaudidos por su gusto al vestir.

"Cosmopolitan" publicó que, en medio de esta tendencia, Jason Momoa desfiló con un traje completamente negro y con una bolsa de mano color rosada en la premiere de la tercera temporada de "See", serie de Apple TV+ que el actor de 43 años protagoniza. Mientras que el intérprete, que da vida a Baba Voss caminaba por la alfombra a lado de su compañera de reparto, Hera Hilmar, los medios que se encontraban en el evento no dudaron en hacer referencia al accesorio que llevaba.

Cuando "InStyle" le preguntó a Momoa sobre su bolso, el actor de "Aquaman" dijo que usaba ese bolso porque le gustaba el color rosa y el modo en que este combinaba con su traje. Además dijo que una tonalidad en la ropa no le resta masculinidad. "El rosa es simplemente un color hermoso... Y estoy bastante seguro de mi masculinidad. Realmente no me importa lo que piensen los demás. Todos tenemos el lado femenino y masculino en nosotros, y necesitamos abrazar a ambos".

Esta no es la primera vez que Jason desafía los convencionalismos de género, pues en una entrevista concedida a "GQ", expresó que le gustaría ser tomado en cuenta para otro tipo de personajes, con una complejidad emocional más amplía y menos machista. "Ha sido difícil porque la gente siempre piensa que sólo soy este tipo que interpreta (personajes machistas), pero quiero que me conmuevan, quiero algo nuevo. Las cosas están cambiando", detalló a la revista.