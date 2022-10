Jennifer Lopez, la artista latina más influyente de la historia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- La felicidad es parte del presente de Jennifer Lopez, que ha sido nombrada por la "Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos" como la artista latina más influyente de la historia. Pero allí no terminan los reconocimientos para la esposa de Ben Affleck, también es una de las protagonistas de los "E! People's Choice Awards 2022".

La votación ya está abierta para votar por los premiados en los People's Choice Awards 2022. Cada usuario podrá hacerlo 25 veces al día, por categoría, y habrá tiempo hasta el miércoles 9 de noviembre. En la ceremonia de entrega pactada para el 15 de noviembre, JLo será reconocida con el premio "Icon People's". Pero además, la cantante compite en las categorías: "Mejor película de comedia", "Estrella de cine femenina" y "Estrella de una película de comedia", todas por su participación en la película "Marry Me", junto a Maluma y Owen Wilson.

La salud de cuerpo, mente y alma

Una de las claves para convertirse en la artista latina más influyente de la historia, es un secreto de belleza que la cantante admite que le hubiera gustado saber, cuando era una joven de 20 años. En una entrevista con el medio US Weekly, mencionó: "Hacerse tiempo para cuidarse a uno mismo es muy importante". La estadounidense de origen puertorriqueño apostó siempre por un bienestar íntegro: de cuerpo, mente y alma.

Cuidado de la piel y los aromas de su vida

En otra entrevista, Jennifer afirmó que aprendió a priorizar su salud mental, para tratar la ansiedad que le generó la pandemia. No cabe duda de que la artista lleva adelante un estilo de vida saludable, con una alimentación equilibrada y actividad física.

Además de su genética favorecedora y sus productos de la línea personal de cosméticos "JLo Beauty", la cantante luce radiante porque utiliza técnicas como masajes faciales y terapia de luz y de micro-corriente. En este sentido, sus aromas preferidos son parte de todo lo que crea en materia de productos de su marca, por eso trata de incorporarlas para dejar plasmado un poco de su personalidad, esa que ha cautivado a millones de fans.

Rutina de entrenamiento

Jennifer Lopez es una de las artistas más influyentes y sobre todo en el mundo del fitness. La actriz de "Marry Me" cuenta con dos entrenadores personales (Dodd Romero y David Kirsch), que la acompañan y la motivan en cada una de sus rutinas planificadas de entrenamiento.

En la mencionada entrevista, los educadores en gimnasia afirmaron que la artista es muy autoexigente y disciplinada, y eso es un hábito que en definitiva hace a las grandes divas del espectáculo.