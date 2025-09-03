Jezzini aclara las dudas sobre su desaparición en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- Después de varios días sin actividad en Instagram y TikTok, el influencer Jezzini reapareció con un comunicado que tranquilizó a sus seguidores.

El creador de contenido confesó que necesitaba una pausa para reencontrarse consigo mismo y aclaró las dudas que generó su desaparición digital.

¿Por qué Jezzini desapareció de redes sociales?

La ausencia de Jezzini comenzó a finales de agosto, cuando sus seguidores notaron publicaciones extrañas en su cuenta de Instagram. Minutos después, su perfil fue desactivado y en TikTok dejaron de aparecer sus videos.

Esto desató una ola de especulaciones: algunos pensaron que se trataba de un nuevo proyecto, mientras que otros expresaron una profunda preocupación por su bienestar.

El martes, el propio Jezzini rompió el silencio y compartió un mensaje en el que explicó lo que sucedió.

Aseguró que, tras más de una semana fuera del ojo público, se encontraba "bien, muy bien". Reconoció que necesitaba tiempo para reflexionar y describió su proceso como "una explosión tranquila, un despertar".

En su comunicado añadió frases cargadas de simbolismo, como: "Se prendieron las luces de la casa embrujada y el fantasma resultó ser una sábana, y la bruja, un maniquí". Con este tono poético, dio a entender que atravesaba un momento de introspección personal.

-----¿Qué hizo Jezzini durante su ausencia?

El influencer detalló que aprovechó esos días para realizar actividades sencillas pero significativas: respirar, caminar, gritarle al mar, escribir, observar vacas y pensar en la inocencia perdida con el paso de los años. Según sus palabras, ese tiempo lo ayudó a reconectar con una especie de "valemadrismo" que considera necesario para enfrentar la vida.

Jezzini también confesó que fueron su madre y su equipo de trabajo quienes lo animaron a regresar y a explicar lo que estaba ocurriendo, ya que la preocupación de sus seguidores creció a gran escala. Reconoció sentirse abrumado por tanto apoyo y describió ese afecto como algo "fantástico" que incluso lo hizo sentir indigno.

-----¿Quién es Jezzini y por qué genera tanta atención?

Originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Jezzini tiene poco más de 30 años y se ha posicionado como uno de los creadores de contenido más reconocidos en México. Con más de seis millones de seguidores en TikTok e Instagram, sus videos de tono tragicómico superan los 30 millones de reproducciones.

Su estilo mezcla humor, guionismo y narración, lo que le ha permitido crear una comunidad sólida. Sin embargo, también ha estado en el centro de polémicas, como cuando su rostro hinchado se viralizó en redes o cuando fingió haber sido golpeado para promocionar una serie de Netflix.

Estas controversias, sumadas a su capacidad para conectar emocionalmente con su público, explican por qué su desaparición encendió tantas alarmas.

-----¿Qué impacto tuvo su mensaje en redes sociales?

El comunicado de Jezzini generó reacciones inmediatas. Algunos seguidores expresaron alivio al saber que estaba bien, mientras otros interpretaron su ausencia como parte de una estrategia creativa. Entre los comentarios que circularon en redes, se leían frases como: "Jezzini, te extraño tanto" o "Pobre Jezzini, todo lo que le pasó por ser protagonista del mundo".

Aunque todavía existen teorías sobre si todo esto forma parte de un nuevo proyecto, lo cierto es que su regreso calmó la incertidumbre y devolvió la esperanza a sus seguidores más fieles.