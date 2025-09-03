logo pulso
En comisiones, iniciativa para prohibir celulares en escuelas

Por Leonel Mora

Septiembre 03, 2025 02:45 p.m.
A
En comisiones, iniciativa para prohibir celulares en escuelas

Estudiantes de los niveles de preescolar, primaria y secundaria de San Luis Potosí podrían ver limitado el uso de sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos durante el tiempo de clase, en caso de que prospere una iniciativa legal impulsada por el diputado Crisógono Pérez López, en el Congreso del Estado.

La iniciativa añadiría un párrafo tercero al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado para regular, de forma específica, el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos dentro del horario escolar.

El legislador consideró que, actualmente, la Ley de Educación sólo establece que "se usará el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje", lo que resulta algo indefinido o vago.

Se juzgó como necesario que tanto las y los estudiantes como el personal docente y administrativo puedan tener mayor claridad sobre los límites en el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación..

La iniciativa del diputado Crisógono Pérez fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado para su análisis y posterior dictamen.

