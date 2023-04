Jhonny Caz arremete contra conductores de "Ventaneando"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- La separación de Eduin Caz y su todavía esposa, Daisy Anahy, ha estado envuelta en varias especulaciones, la más reciente y que habría confirmado que la pareja decidió no dar marcha atrás fue el tatuaje que el vocalista de Grupo Firme, supuestamente, se habría borrado y que llevaba el nombre de su ex.

Los rumores iniciaron luego de que Caz publicara un video en sus redes sociales, en el que se apreciaba la forma de un rayo en el mismo lugar donde se había tatuado la palabra Anahy, en honor a la madre de sus hijos. Las imágenes recorrieron todas las plataformas de internet y llegaron hasta algunos programas de televisión como "Ventaneando", donde no sólo criticaron su decisión de deshacerse del diseño, sino que llamaron "naco" al cantante.

"No hay nada más estúpido, desde mi punto de vista, que hacerte un tatuaje para una pareja amorosa, que lo más probable es que no vaya a durar y que en un futuro nomas te estés martirizando", dijo Daniel Bisogno, mientras que Pati Chapoy sólo pronunció la palabra "naco".

Al parecer estás declaraciones llegaron hasta los oídos de Eduin y Jhony Caz, pues durante uno de sus conciertos por Estados Unidos, aprovecharon para demostrar que el tatuaje en cuestión seguía intacto en el cuello del cantante y hasta arremetieron contra los presentadores.Fue el menor de los Caz, Jhonny, quien tomó el micrófono para defender su hermano por las duras críticas que le hicieron y remató al recordar el bochornoso incidente cuando Pedro Sola confundió los nombres de dos marcas de mayonesa en vivo."¿Qué puedes esperar de personas que lo más que han hecho en su vida es inventar chismes? ¡mitoteros!, al viejito nomás se acuerdan de él por que se equivocó con el nombre de la mayonesa, si no ni se acordaran", dijo el también intérprete.

Usuarios estallan contra "Ventaneando", los acusan de clasistas

Quienes también se sintieron ofendidos por los comentarios de Chapoy y compañía fueron los usuarios de las redes sociales y es que, a pesar de que no todos son fans de Firme, muchos de ellos aseguraron que criticar a alguien por la decisión de hacerse o no un tatuaje es un acto clasista y de discriminación.

"Paty, ¿es naco un tatuaje? Ay no está Sra. ni cómo ayudarle", "Cada día peor este programa con expresiones clasistas y racistas", "Patricia Chapoy muy mal y despectivo el decir naco de esa manera , ¿quién es usted?", "Naco es que siga estando al aire su programa en el cual solo se dedican a difamar, denigrar y hacer bullying", son sólo algunas de las críticas que recibieron.

Esta no es la primera vez que el programa de Azteca es señalado de atacar u juzgar a las celebridades por su físico, recordemos que hace unos meses protagonizaron tremenda polémica por los comentarios que hicieron en torno al peso de Yuridia, incluso, algunos otros cantantes también alzaron la voz para revelar los presuntos malos tratos que recibieron por parte de la producción de Pati Chapoy.