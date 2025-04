Reacción de J.K. Rowling ante fallo de la Corte Suprema sobre mujeres transgénero

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con una copa en mano y un puro, J.K. Rowling —autora de "Harry Potter"— reaccionó en su cuenta de X al fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, que resolvió que las mujeres transgénero, incluso aquellas con certificado de reconocimiento de género, no son legalmente consideradas "mujeres". La imagen fue acompañada de un mensaje que generó opiniones divididas.

La escritora compartió una fotografía en la que se le ve mirando a la cámara mientras fuma, con el mar de fondo: "Me encanta cuando un plan se ejecuta con éxito", escribió.

El grupo de campaña For Women Scotland (FWS) había desafiado al gobierno escocés por la definición de "mujer" en una ley que regula la representación femenina en los consejos públicos. Argumentaron que dicha definición no debía extenderse a las mujeres transgénero, ya que esto podría afectar la igualdad de las mujeres y los espacios exclusivos para un solo sexo.

El miércoles, la Corte Suprema emitió su fallo, señalando que la Ley de Igualdad de 2010 se refiere únicamente a "mujeres biológicas y sexo biológico". La sentencia también aclaró que las leyes actuales seguirán protegiendo a las personas trans frente a la discriminación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según más declaraciones de Rowling, las beneficiadas por esta decisión fueron "las mujeres y niñas, incluidas las mujeres trans; las personas homosexuales; la libertad de expresión y de asociación, y aquellos que corren el riesgo de ser discriminados por creer en la realidad material del sexo".

Joanne Rowling, nombre real de la también guionista británica, ha sido señalada en el pasado como "feminista transexcluyente" y "transfóbica". Esta vez, destacó el trabajo de For Women Scotland: "Se necesitaron tres mujeres escocesas extraordinarias y tenaces con un ejército detrás para que este caso fuera escuchado por la Corte Suprema y, al ganar, han protegido los derechos de las mujeres y las niñas en todo el Reino Unido. @ForWomenScot, estoy muy orgullosa de conocerte".

Rowling, quien se identifica como feminista, también hizo un comentario irónico usando la jerga del activismo de género: "Para quienes celebran que fumo un porro: es un puro. Incluso si decidiera identificarse como tal para esta celebración, seguiría siendo objetiva, demostrable y demostrablemente un puro".

La autora ha respaldado a FWS desde el inicio de la disputa en 2018, cuando el Parlamento escocés aprobó un proyecto de ley que buscaba garantizar la proporción de mujeres en las juntas directivas del sector público. Dicha ley reconocía como legalmente mujeres a las personas trans con un "Gender Recognition Certificate" (certificado legal que reconoce el cambio de género).

J.K. Rowling polariza los comentarios en redes

Algunos usuarios manifestaron su rechazo a la postura de Rowling. Un internauta escribió: "J.K. Rowling es para las mujeres lo que Andrew Tate (personalidad de internet de extrema derecha) es para los hombres: una vergüenza y una profunda fuente de vergüenza". Otros añadieron: "¿Quién dijo por primera vez que J.K. Rowling era simplemente Andrew Tate para mujeres blancas, ricas y de mediana edad? Porque tenían más razón de la que creo que ellos mismos sabían", "Ella odia a las personas trans. No le importan las mujeres", "Si le importaran las mujeres, estaría twitteando sobre lo que está ocurriendo en Afganistán, en Irán, en el mismo Estados Unidos con las libertades reproductivas, pero no", "Lo siento, pero ¿cuándo se convirtió @jk_rowling en la líder de la Corte Suprema? Imagínate decirle al mundo con valentía que no tienes idea de lo que estás hablando".

Por otro lado, algunos celebraron la postura de la escritora, elogiando que "proteja los derechos privados de las mujeres y niñas": "Hoy, ella ganó rotundamente. Y gracias a su firmeza, también lo hicieron las mujeres de todo el mundo", "Estoy segura de que hay muchos millones de niñas y mujeres que están agradecidas por los esfuerzos de @jk_rowling por mantener privados los espacios de las mujeres", "Siento que @jk_rowling finalmente está teniendo su momento de reivindicación y se merece cada segundo de esto".

Se reporta que Rowling financió a la organización que litigó para que se excluyera a las mujeres transgénero de la definición legal de "mujer".